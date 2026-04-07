PAOK Academy: Απέναντι στην Άιντραχτ η Κ13 - Το πλήρες πρόγραμμα του τουρνουά «Π. Κατσούρης»

Το PAOK Academy κινείται στους... ρυθμούς του 17ου τουρνουά «Π. Κατσούρης», το οποίο θα διεξαχθεί στις 18-19/4 στις εγκαταστάσεις του Λόλα στη Σουρωτή - Το πρόγραμμα των Κ13 και Κ15, ο τρόπος διεξαγωγής και τα... αστέρια.

Το 17ο τουρνουά στη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, πλησιάζει, καθώς απομένουν περίπου δύο εβδομάδες.

Το Σαββατοκύριακο 18-19 Απριλίου, οι εγκαταστάσεις και τα τέσσερα γήπεδα του Λόλα στη Σουρωτή θα γεμίσουν παιδικά χαμόγελα και... αστέρια απ' όλη την Ευρώπη.

Ομάδες όπως η Φέγενορντ, η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ η Παρτιζάν και η Μπόχουμ σε επίπεδο Κ15, αλλά και οι Άιντραχτ, Πόρτο, Μπενφίκα, Μάλμε, Λουντογκόρετς, Παρτιζάν και Φέγενορντ σε επίπεδο Κ13, θα βρεθούν στις «ασπρόμαυρες» εγκαταστάσεις για 48 ώρα, προσφέροντας θέαμα και παιχνίδια κορυφαίου επιπέδου.

Η Κ15 του ΠΑΟΚ, υπό τις οδηγίες των Δημητριάδη-Βασιλάκου, θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τα περσινά «κεκτημένα», αγωνιζόμενη στον όμιλο με Τβέντε Χέρακλες, Βίμποργκ, Όξφορντ και Shooters, ενώ αντίστοιχα η «ασπρόμαυρη» Κ13 των Τζέλη-Κανάτα, θα αντιμετωπίσει τις Άιντραχτ, Οστράβα, Μακάμπι Πετάχ Τίκβα, Όξφορντ και Αίολο Βάρης.

Συνολικά υπάρχουν 4 γκρουπ σε κάθε κατηγορία, από τα οποία προκρίνονται στα προημιτελικά (Gold path) οι δύο πρώτοι του κάθε ομίλου, με τους ομίλους να διεξάγονται το Σάββατο και τα νοκ-άουτ την Κυριακή.

Αναλυτικά οι όμιλοι στις δύο ηλικιακές κατηγορίες:

Όμιλοι Κ15 Όμιλος Α Όμιλος Β Όμιλος Γ Όμιλος Δ ΠΑΟΚ ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ ΟΥΝΙΟΝ ΖΙΛΟΥΑΖ ΠΑΡΤΙΖΑΝ ΤΒΕΝΤΕ-ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΖΟΥΝΙΟΡΟΥΛ ΡΑΝΤΕΡΣ ΜΠΟΧΟΥΜ ΒΙΜΠΟΡΓΚ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ ΑΡΝΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΟΞΦΟΡΝΤ ΑΙΟΛΟΣ ΒΑΡΗΣ ΠΑΟΚ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΠΑΟΚ ΚΟΙΛΩΝ SHOOTERS ΑΡΣΑΚΛΗΣ ΠΑΟΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΤΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ