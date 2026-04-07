Ράγιο Βαγιεκάνο: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τη ρεβάνς με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena

Οι οπαδοί της Ράγιο έκλεισαν θέση για τη ρεβάνς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στον ρυθμό των αγώνων με την ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League κινούνται στη Ράγιο Βαγιεκάνο. Εκτός από τις ουρές για ένα εισιτήριο του αγώνα της Μ. Πέμπτης έξω από το Βαγιέκας, οι οπαδοί φρόντισαν να κλείσουν και θέση για τη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο ενημέρωσε επίσημα ότι όλα τα εισιτήρια για τον επαναληπτικό (16/4, 22:00) στην Allwyn Arena έχουν εξαντληθεί.

«Όλες οι διαθέσιμες θέσεις για το ταξίδι με την πρώτη ομάδα στην Αθήνα έχουν καλυφθεί», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

