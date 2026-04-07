Τιτανομαχίες σε Μαδρίτη, Λονδίνο για μια θέση στα ημιτελικά του Champions League

Το πρώτο πιάτο των προημιτελικών του Champions League περιλαμβάνει ένα ματς γιγάντων ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Μπάγερν και μια ενδιαφέρουσα κόντρα της Άρσεναλ με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Το Clasico των 21 τροπαίων

Η αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπάγερν Μονάχου (7/4), το Clasico του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ο πιο συχνά παιζόμενος αγώνας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με 28 αναμετρήσεις μεταξύ των δύο ομάδων που έχουν 21 κορυφαία ευρωπαϊκά τρόπαια (15-6). Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κερδίσει 13 και η Μπάγερν 11. Είναι η πιο συχνά παιγμένη σειρά αγώνων στους γύρους νοκ άουτ του Champions League (από το 1992-93).

Η συνάντηση έχει αποκτήσει κρίσιμη σημασία για τους Μαδριλένους μετά την ήττα (2-1) από τη Μαγιόρκα -παρά την επιστροφή του Κιλιάν Μπαπέ στην αρχική ενδεκάδα μετά τον τραυματισμό του στο αριστερό γόνατο-, που περιόρισε σοβαρά τις ελπίδες τους για τον τίτλο, αφήνοντάς τους επτά βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα. Ο Άλβαρο Αρμπελόα βρίσκεται επομένως για άλλη μια φορά υπό πίεση εναντίον της Μπάγερν που βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα αυτή τη σεζόν.

Προηγούμενοι άνετα στην Bundesliga, οι παίκτες του Βινσέντ Κομπανί απέκλεισαν την Αταλάντα στη φάση των «16». Το μόνο ερωτηματικό που κρέμεται πάνω από την ομάδα, είναι εάν ο Χάρι Κέιν θα είναι διαθέσιμος. Ο Άγγλος διεθνής επιθετικός, που δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια των διεθνών υποχρεώσεών του, δεν αγωνίστηκε αυτό το Σάββατο, αλλά προπονήθηκε σήμερα (6/4) και εκτός απροοόπτου θα αγωνιστεί.

Η πρόκριση σε αυτή τη φάση είναι πρακτικά εγγυημένη για την κατάκτηση του Champions League: μόλις το κατακτήσει, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια σε 6 από τις 7 διοργανώσεις και η Μπάγερν Μονάχου σε 1 από τις 3. Είναι ενδιαφέρον ότι, κάθε φορά που η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπάγερν έχουν αναμετρηθεί στα προημιτελικά (1988, 2002 και 2017), η Ρεάλ Μαδρίτης έχει προκριθεί στα ημιτελικά.

Η Άρσεναλ θέλει να διαλύσει τις αμφιβολίες

Η...μηχανή των «Κανονιέρηδων» που τους επέτρεψε να κυριαρχήσουν στην Premier League, όπου εξακολουθούν να κατέχουν την πρώτη θέση, παρουσιάζει κάποια θέματα πριν από το ταξίδι τους στη Λισαβόνα (7/4) για να αντιμετωπίσουν την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, η Άρσεναλ έχει δει δύο από τις ελπίδες της για τρόπαιο να διαψεύδονται, με την ήττα στον τελικό του League Cup από τη Μάντσεστερ Σίτι και, κυρίως, έναν απροσδόκητο αποκλεισμό στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας το Σάββατο από την ομάδα της Championship, Σαουθάμπτον (2-1). H Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία δεν έχει φτάσει στα προημιτελικά του Champions League από το 1983, δεν έχει χάσει κανέναν από τους πέντε ευρωπαϊκούς αγώνες της στο στάδιο «Jose Arbalade» αυτή τη σεζόν.

Η επιστροφή του Γκιόκερες στη Λισαβόνα για να αντιμετωπίσει τον σύλλογο όπου εξέπληξε την Ευρώπη δίνει στον αγώνα μια ιδιαίτερη γοητεία. Καμία ομάδα δεν έχει κερδίσει ποτέ το Champions League. Είχαν ήδη αναμετρηθεί την περασμένη σεζόν στη φάση των ομίλων, και οι παίκτες του Αρτέτα νίκησαν τους Πορτογάλους (1-5). Το ίδιο δεν συνέβη το 2023, τότε στο Europa League, την τελευταία φορά που συναντήθηκαν σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δύο αγώνων. Η Σπόρτινγκ απέκλεισε την Άρσεναλ στον επαναληπτικό αγώνα στο Emirates (1-2).

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων στην προημιτελική φάση του Champions League:

Μ. Τρίτη 7/4

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)-Άρσεναλ (Αγγλία)

Μ. Τετάρτη 8/4

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία)

22:00 Μπαρτσελόνα (Ισπανία)- Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

