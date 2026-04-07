Μεντιλίμπαρ: «Τίποτα απ’ όσα κάνουμε δεν μοιάζει με αυτά που συνηθίζαμε να κάνουμε»

Τις ευθύνες του για την κακή αγωνιστική εικόνα του Ολυμπιακού ανέλαβε ο Μεντιλίμπαρ και έδωσε το σύνθημα για βελτίωση.

Την πιο δύσκολη κατάσταση στη θητεία του στον Ολυμπιακό καλείται να διαχειριστεί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η εικόνα της ομάδας το τελευταίο διάστημα δεν είναι καλή, με αποτέλεσμα να μείνει στο -5 από την κορυφή. Ο Βάσκος τεχνικός δεν κρύφτηκε από τις ευθύνες του, τονίζοντας πως ο προπονητής φταίει όταν η ομάδα δεν παίζει καλά.

«Όλη η ομάδα -το μεγαλύτερο ποσοστό των παικτών μας- είναι που δεν κάνουν αυτά που έκαναν. Οι περισσότεροι παίκτες είναι διαφορετικοί όσον αφορά την απόδοσή τους και η ευθύνη είναι του προπονητή. Σίγουρα αν η ομάδα δεν παίζει καλά, τότε φταίει ο προπονητής. Τίποτα απ’ όσα κάνουμε δεν μοιάζει με αυτά που συνηθίζαμε να κάνουμε στο παρελθόν», ανέφερε στους παίκτες του μεταξύ άλλων.

Ωστόσο έδωσε και το σύνθημα για τη συνέχεια, καθώς απομένουν πέντε αγωνιστικές ακόμα: «Έχουμε 15 μέρες προπονήσεων και το θέμα είναι να δείξουμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε».