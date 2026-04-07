Διαιτητής στο Περού... ξάπλωσε με κίνηση καρατέκα βοηθό προπονητή! (vid)

Στην αναμέτρηση της Σπορτ Ουακίγια με τη Μαγδαλένα CEDEC, η ένταση έφτασε στα ύψη όταν ο διαιτητής Λουίς Αλέγκρε πήγε να δείξει κόκκινη κάρτα σε έναν ποδοσφαιριστή, όμως ο βοηθός προπονητή αντέδρασε έντονα και εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο.
Εκεί υπήρξε η αντίδραση που δεν περίμενε κανείς, αφού ο ρέφερι με μια κίνηση καρατέκα... ξάπλωσε τον βοηθό προπονητή και όπως είναι φυσικό η κατάσταση ξέφυγε με την αναμέτρηση να διακόπτεται οριστικά!
👨🏻⚖️ EL ÁRBITRO KARATECA 🥋— Nicolás Cadena (@nicocadena_) April 5, 2026
Luis Alegre iba a ser agredido en el partido entre Sport Huaquilla y Magdalena CEDEC por la Copa Perú, pero se defendió con una tremenda patada. pic.twitter.com/93Ulg3btIu