Διαιτητής στο Περού... ξάπλωσε με κίνηση καρατέκα βοηθό προπονητή! (vid)

Ένα απίθανο σκηνικό καταγράφηκε σε αναμέτρηση για το Copa Peru, με πρωταγωνιστή τον διαιτητή Λουίς Αλέγκρε, που επέδειξε τις ικανότητές του στο... καράτε!

Στην αναμέτρηση της Σπορτ Ουακίγια με τη Μαγδαλένα CEDEC, η ένταση έφτασε στα ύψη όταν ο διαιτητής Λουίς Αλέγκρε πήγε να δείξει κόκκινη κάρτα σε έναν ποδοσφαιριστή, όμως ο βοηθός προπονητή αντέδρασε έντονα και εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο.

Εκεί υπήρξε η αντίδραση που δεν περίμενε κανείς, αφού ο ρέφερι με μια κίνηση καρατέκα... ξάπλωσε τον βοηθό προπονητή και όπως είναι φυσικό η κατάσταση ξέφυγε με την αναμέτρηση να διακόπτεται οριστικά!