Ο Νταβέλης έστειλε μήνυμα συσπείρωσης στους παίκτες της ΑΕΛ

Ο ισχυρός άνδρας των «Βυσσινί» βρέθηκε στην προπόνηση της Μεγάλης Δευτέρας, στέλνοντας μήνυμα συσπείρωσης ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό.

Λίγα 24ωρα μετά την ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης, ο Αχιλλέας Νταβέλης έδωσε το παρών στην προπόνηση της ΑΕΛ, θέλοντας να στείλει μήνυμα συσπείρωσης για την συνέχεια των play out.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, τόνισε στους παίκτες των «Βυσσινί», ότι μαζί με την διοίκηση και τον κόσμο της ομάδας, θα πρέπει να λειτουργήσουν σαν μία γροθιά, για να επιτευχθεί ο στόχος της παραμονής.

Για την ΑΕΛ, άλλωστε ακολουθεί μια κρίσιμη αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό την Μεγάλη Τετάρτη στην AEL FC Arena, που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πορεία των «Βυσσινί».