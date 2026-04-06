Στους πέντε κορυφαίους προπονητές στην ιστορία της Ράγιο Βαγιεκάνο ο Ινίγο Πέρεθ

Παρά το νεαρό της ηλικίας του (38 ετών), ο προπονητής και αντίπαλος της ΑΕΚ στους «8» του Conference League έφθασε τις 100 παρουσίες στον πάγκο των Μαδριλένων!

Στον αγώνα εναντίον της Έλτσε (1-0), ο Ισπανός έφτασε το ορόσημο των 100 αγώνων ως head coach και έγινε ο πέμπτος πίσω από εμβληματικές προσωπικότητες, όπως οι Πάκο Χέμεθ (164), Άντονι Ιραόλα (136), Πέπε Μελ (125) και Χουάντε Ράμος (121).

Στο πρώτο μισό της rookie σεζόν του (2023-24), τα αποτελέσματα δεν ήταν πολύ καλύτερα από αυτά του Φρανθίσκο, παρ' όλα αυτά κατάφερε να αποφύγει τον υποβιβασμό. Μόνο στη δεύτερη χρονιά, οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν να δείχνουν τις πραγματικές δυνατότητες.

Σε αυτούς τους 100 αγώνες στον πάγκο της Ράγιο Βαγιεκάνο, ο Ινίγκο Πέρεθ πέτυχε αριθμούς αντάξιους των καλύτερων προπονητών που έχουν περάσει από τον σύλλογο. Έχει καταγράψει συνολικά 37 νίκες, 30 ισοπαλίες και 33 ήττες σε τρεις σεζόν.

Αυτοί οι αριθμοί ενισχύονται με την, ήδη, αξιομνημόνευτη πρόκριση στο Conference League την περασμένη σεζόν μέσω της La Liga, 25 χρόνια μετά την τελευταία ευρωπαϊκή εμφάνισή της, φθάνοντας ως τα προημιτελικά και στο δρόμο της ΑΕΚ (9 & 16 Απριλίου).