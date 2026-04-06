Βινίσιους: «Εμείς οι διάσημοι μπορούμε να κάνουμε πολλά για τον ρατσισμό»

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους, κάλεσε όλους να συμμετάσχουν στον αγώνα κατά του ρατσισμού.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ενόψει της αυριανής (7/4) πρώτης προημιτελικής αναμέτρησης με την Μπάγερν στο Champions League και με αφορμή τα ισλαμοφοβικά συνθήματα («Όσοι δεν πηδούν είναι Μουσουλμάνοι») Ισπανών οπαδών στο ματς με την Αίγυπτο, σε έναν αγώνα όπου ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος είναι μουσουλμάνος, αποχώρησε στο ημίχρονο, είπε:

«Είναι πάντα ένα περίπλοκο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Συνεχίζουμε σε αυτόν τον αγώνα, είναι σημαντικό να μιλήσει και ο Λαμίν, για να βοηθήσουμε όλους, επειδή είμαστε διάσημοι, έχουμε χρήματα, αλλά οι φτωχοί, οι μαύροι που είναι παντού, έχουν μια πιο δύσκολη ζωή, και εμείς, οι παίκτες, μπορούμε να κάνουμε πολλά. Δεν λέω ότι η Ισπανία, η Γερμανία ή η Πορτογαλία είναι ρατσιστικές χώρες, αλλά υπάρχουν ρατσιστές σε αυτές τις χώρες, και στη Βραζιλία, έτσι είναι. Αν συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μαζί στο μέλλον, οι νέοι παίκτες θα μπορούν να αποφύγουν αυτές τις καταστάσεις και ιδιαίτερα όλοι οι άνθρωποι», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Βινίσιους, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2027, εξέφρασε την επιθυμία του να ανανεώσει τη συνεργασία του:

«Ελπίζω να μπορέσω να μείνω για πολλά χρόνια. Ξέρουμε τι θέλει ο καθένας και, την κατάλληλη στιγμή, θα ανανεώσουμε. Είμαι χαρούμενος εδώ και θέλω να μείνω εδώ για πολλά χρόνια», είπε.

Ο Βινίτσιους κλήθηκε επίσης να αναφερθεί στη σχέση που δημιούργησε με τον Τσάμπι Αλόνσο και τον Αρμπελόα:

«Ο χρόνος μου με τον Τσάμπι ήταν μια μαθησιακή εμπειρία. Έχω ωριμάσει ως άνθρωπος. Δεν μπόρεσα να συνδεθώ μαζί του, αλλά έχω μια εξαιρετική σχέση με τον Αρμπελόα και μου έχει δώσει πολλή αυτοπεποίθηση, όπως ακριβώς έκανε και ο Αντσελότι.

Πάντα έδινα τα πάντα για την ομάδα. Δεν νομίζω ότι έχω περάσει ποτέ τόσο πολύ καιρό χωρίς να σκοράρω, όπως όταν ήμουν νεότερος και μου έλειπε η συγκέντρωση, αλλά έμαθα από εκείνη την τελευταία δύσκολη περίοδο και οι καλοί παίκτες πάντα ανατρέπουν τα πράγματα», δήλωσε ο Βραζιλιάνος επιθετικός και είπε για τη συνεργασία του με τον Κιλιάν Μπαπέ:

«Έχω μια απίστευτη σύνδεση με τον Μπαπέ εντός και εκτός γηπέδου».