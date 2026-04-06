Ο κόσμος της Ράγιο Βαγιεκάνο σχημάτισε ουρές για τα εισιτήρια του αγώνα με την ΑΕΚ (vid)

Τεράστια ζήτηση έχουν τα εισιτήρια του αγώνα της Πέμπτης (9/6) Ράγιο Βαγιεκάνο-ΑΕΚ με τους οπαδούς της ισπανικής ομάδας να σχηματίζουν ουρές σήμερα στο Βαγιέκας για να τα προμηθευτούν.

Αυτό που τονίζουν στην Ισπανία είναι πως ο κόσμος της Ράγιο ζει και αναπνέει για τον ιστορικό αγώνα της Πέμπτης ενώ να σημειωθεί πως η Ράγιο ανακοίνωσε sold out όσον αφορά τα εισιτήρια της ρεβάνς στη Φιλαδέλφεια.

Να θυμίσουμε πως ο πρώτος αγώνας της ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγιεκάνο για τους 8 του Conference θα διεξαχθεί την προσεχή Πέμπτη 9/4 (19:45) στο Βαγιέκας ενώ ο επαναληπτικός θα γίνει μια εβδομάδα αργότερα (Πέμπτη 16/4), στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την σέντρα να έχει οριστεί για τις 22:00.