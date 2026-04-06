Το πιο ακριβό άλμπουμ Panini στην ιστορία των Μουντιάλ

Μπορεί το επίσημο άλμπουμ με αυτοκόλλητα Panini για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 (11/6-19/7) να μην έχει κυκλοφορήσει ακόμη, αλλά είναι ήδη γνωστό ότι θα είναι το πιο ακριβό στην ιστορία.

Θα είανι το πιο ακριβό όλων των εποχών λόγω της επέκτασης του τουρνουά σε 48 ομάδες, με αποτέλεσμα περισσότερα από 300 επιπλέον αυτοκόλλητα, συνολικά 980.

Όπως είναι γνωστό, η ολοκλήρωση του άλμπουμ με αυτοκόλλητα Panini κατά τη διάρκεια των ετών του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι μια παράδοση που ενώνει τους φιλάθλους του ποδοσφαίρου εδώ και πολλά χρόνια

Ο Άγγλος ειδικός στην αθλητική οικονομία, Κίραν Μαγκουάιρ, εκτιμά ότι η τιμή ενός πακέτου επτά αυτοκόλλητων θα είναι 2,30 ευρώ και σύμφωνα με υπολογισμούς, θα μπορούσε να κοστίσει σχεδόν 2300 ευρώ για να ολοκληρωθεί το άλμπουμ.