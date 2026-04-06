Μπέος για Μπούση: «Δεν έχει αντιληφθεί ακόμα τι είναι πέναλτι, διότι ασχολήθηκε μεγάλος με το ποδόσφαιρο»

Ο ισχυρός άνδρας του Βόλου ΝΠΣ και δήμαρχος της πόλης έκανε μια «αιχμηρή» ανάρτηση κατά του ιδιοκτήτη του ΟΦΗ, ο οποίος εξέφρασε τα παράπονά του για τη διαιτησία του μεταξύ τους αγώνα (1-1, 5/4) στην πρεμιέρα των playoffs 5-8.

Η ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου στο Facebook σε συνέχεια εκείνης του Μιχάλη Μπούση στο Instagram:

«Πληροφορήθηκα για τη ανάρτηση του κατά τ’ άλλα συμπαθέστατου ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΟΦΗ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε επειδή όπως υποστηρίζει η μπάλα πέρασε ολόκληρη τη γραμμή.

Δεν τον είδαμε όμως να κάνει καμία τοποθέτηση για το καταφανέστατο πέναλτι που δεν δόθηκε στο 87ο λεπτό σε χέρι ποδοσφαιριστή της ομάδας του και που αλλοίωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Τον δικαιολογούμε όμως γιατί αποφάσισε να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο σε μεγάλη ηλικία, οπότε δεν έχει αντιληφθεί ακόμα τι είναι πέναλτι και τι όχι.

Κατά τ’ άλλα φίλε Μιχάλη σου εύχομαι, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα».