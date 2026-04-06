Παναθηναϊκός: Αποθεραπεία οι βασικοί της Τούμπας, παραμένουν οι γνωστές απουσίες

Με τους βασικούς της Τούμπας να κάνουν αποθεραπεία και τις γνωστές απουσίες επέστρεψε στις προπονήσεις μετά την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με όσους ήταν βασικοί στο χτεσινό παιχνίδι να κάνουν αποθεραπεία.

Το πρόγραμμα των υπόλοιπων περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κατοχής της μπάλας και παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Ο Πάλμερ - Μπράουν ακολούθησε και πάλι ειδικό πρόγραμμα, ενώ οι Κοντούρης, Τζούριτσιτς, Κάτρης και Σισοκό έκαναν θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Απογευματινή ήταν η πρώτη προπόνηση της Μεγάλης Εβδομάδας στο «Γ. Καλαφάτης».

Οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα της Τούμπας έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κατοχής μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν και θεραπεία οι Κοντούρης, Τζούριτσιτς, Κάτρης, Σισοκό».