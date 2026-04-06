Μπαρτσελόνα: Ο Λεβαντόφσκι «γράφει» ιστορία ξεπερνώντας τον Στόιτσκοφ

Το 118ο γκολ του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, δεν βοήθησε μόνο τους Καταλανούς -στο 88ο λεπτό- σε μία νίκη επί της Ατλέτικο αλλά ο 37χρονος Ρόμπερτ Λεβαντόφκσι επιβεβαίωσε ότι ανήκει πλέον στην ελίτ των σκόρερ όλων των εποχών του συλλόγου.

Με 118 γκολ σε 185 αγώνες, ξεπέρασε τον Χρίστο Στόιτσκοφ (117 σε 255), μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία των Καταλανών. Και το έκανε με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα: 0,68 γκολ ανά αγώνα, πάνω από τον μέσο όρο του Βούλγαρου που είναι 0,45, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βαρκελώνης Mundodeportivo.

Στη La Liga αυτή τη σεζόν, έχει 12 γκολ, και 17 συνολικά φέτος. Στα 37 του, κυνηγάει επίσης ένα άλλο συμβολικό ρεκόρ, να γίνει ο γηραιότερος παίκτης που φτάνει τα 13 γκολ σε μια σεζόν της La Liga, ένα ρεκόρ που χρονολογείται από το 1951.

Ήρθε από την Μπάγερν Μονάχου το καλοκαίρι του 2012 και το όνομά του εμφανίζεται ήδη στην 14η θέση της λίστας των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών της Μπαρτσελόνα, μόλις δέκα γκολ μακριά από την είσοδό του στην πρώτη δεκάδα. Μπροστά του βρίσκονται ονόματα που καθορίζουν την ιστορία του συλλόγου: ο Λιονέλ Μέσι (672 γκολ), ο Λουίς Σουάρες (198), ο Σαμουέλ Ετό’Ο (130) και ο Ριβάλντο (130).