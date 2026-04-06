Ιστορικό χατ τρικ για τον Φερεϊρίνια που «συνδέθηκε» με τον Παναθηναϊκό (vid)

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Σάο Πάολο έζησε ένα μαγικό βράδυ Σαββάτου (4/4). Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Ο Φερεϊρίνια της Σάο Πάολο είναι ένα από τα πρώτα ονόματα παικτών που κυκλοφόρησαν στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με φόντο το παζάρι του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα που έπαιξε τον περασμένο μήνα στη Βραζιλία, ο 28χρονος εξτρέμ φέρεται να εξετάζεται από πλευράς Τριφυλλιού κι ενώ ενδιαφέρον για την περίπτωσή του παρουσιάστηκε να δείχνει και η Μπεσίκτας.

Παρεμπιπτόντως, το SDNA έχει καταγράψει το παρασκήνιο με το μανατζερικό γραφείο που παίζει…μπάλα πίσω από τον εν λόγω ποδοσφαιριστή.

Εσχάτως, ο Φερεϊρίνια είχε ένα μαγικό βράδυ Σαββάτου (4/4). Στη μεγάλη νίκη (4-1) της Σάο Πάολο κόντρα στην Κρουζέιρο υπήρξε ο απόλυτος πρωταγωνιστής φτάνοντας σε χατ – τρικ που ήταν και το πρώτο της επαγγελματικής καριέρας του.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του ματς, μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του όταν μίλησε για τη στιγμή που βίωσε στο γήπεδο:

«Είναι πολύ συγκινητικό, είναι σαν να το είπα στους συμπαίκτες μου, να το βιώνεις αυτό ως παίκτης. Ήμουν πάντα οπαδός της Σάο Πάολο και χαίρομαι όταν σκοράρω με αυτή τη φανέλα.

Σήμερα, για πρώτη φορά στην καριέρα μου, πέτυχα χατ-τρικ είναι πολύ ευχάριστο, ακόμα περισσότερο εναντίον μιας σπουδαίας ομάδας όπως η Κρουζέιρο. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος» , τόνισε ο εξτρέμ.

Όπως σημειώνουν τα media στη Βραζιλία, η απόδοση του Φερεϊρίνια αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία δεδομένου του πρόσφατου πλαισίου του παίκτη μέσα στη σεζόν.

Μέχρι το ματς με την Κρουζέιρο, δεν είχε σκοράρει ακόμα εντός του 2026. Παρόλα αυτά, έλαβε την εμπιστοσύνη του προπονητή Ρότζερ Ματσάδο για να ξεκινήσει βασικός.

Στο γήπεδο, ο 28χρονος επιθετικός ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όντας εξαιρετικά αποτελεσματικός στα τελειώματά του.

Παίζοντας στην αριστερή πτέρυγα, έδειξε ταχύτητα, ευφυΐα και επιθετική παρουσία κι αυτή ακριβώς η εμφάνιση θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια νέα καμπή στην καριέρα του στον σύλλογο.

Παρακολουθήστε στο βίντεο το χατ τρικ του Φερεϊρίνια.