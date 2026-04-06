Περέιρα για το διπλό στο Καραϊσκάκη: «Ήταν μια καλή νίκη αλλά τώρα επικεντρωνόμαστε στο τι ακολουθεί» (pic)

Ο Ρομπέρτο Περέιρα έστειλε το δικό του μήνυμα μετά το διπλό στο Φάληρο και τη νίκη επί του Ολυμπιακού τονίζοντας πως στην ΑΕΚ κοιτούν πλέον τη συνέχεια.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός, που ήταν εκ των κορυφαίων της Ένωσης και άκρως καθοριστικός καθώς είναι ο δημιουργός στο γκολ του Κοϊτά διασχίζοντας με την μπάλα το μισό γήπεδο, έκανε ανάρτηση στο instagram μέσω της οποίας χαρακτηρίζει καλή νίκη αυτή επί του ΟΣΦΠ αλλά προσθέτει πως πλέον η ομάδα γυρίζει σελίδα και κοιτά την μάχη της Πέμπτης με την Ράγιο Βαγιεγιάνο για το UEFA Conference League.

«Μια καλή νίκη σε ένα δύσκολο γήπεδο, τώρα γυρίζουμε σελίδα και επικεντρωνόμαστε στο τι ακολουθεί. Έχουμε άλλον έναν αγώνα την Πέμπτη», ήταν το σχόλιο του Περέιρα.

Θυμίζουμε πως ο πρώτος αγώνας της ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγιεκάνο για τους 8 του Conference θα διεξαχθεί την προσεχή Πέμπτη 9/4 (19:45) στο Βαγιέκας ενώ ο επαναληπτικός θα γίνει μια εβδομάδα αργότερα (Πέμπτη 16/4), στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την σέντρα να έχει οριστεί για τις 22:00. Τρεις ημέρες μετά, θα έχουμε και την επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά τη διακοπή του Πάσχα που θα έχει προηγηθεί, όπου η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ (Κυριακή 19/4).