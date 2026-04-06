Κανσέλο: «Είμαι εδώ απλά για να παλέψω για αυτά τα χρώματα»

Ο Ζοάο Κανσέλο εμφανίστηκε απόλυτα αφοσιωμένος στην Μπαρτσελόνα, τονίζοντας πως είναι έτοιμος να δώσει τα πάντα για τη φανέλα της ομάδας του.

Στις δηλώσεις του, ο Πορτογάλος μπακ τόνισε πως βασικός του στόχος είναι να βοηθήσει την ομάδα να κατακτήσει τίτλους, ενώ παράλληλα εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει στη Βαρκελώνη και μετά το τέλος της σεζόν.

«Είμαι έτοιμος να δώσω την ψυχή μου, τα πάντα για το σήμα της Μπαρτσελόνα, ανεξάρτητα από το μέλλον μου.

Η Μπαρτσελόνα με απέκτησε για να βοηθήσω να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους… φυσικά θέλω να με κρατήσει και πέρα από αυτή τη σεζόν, αλλά ξέρω ότι αυτό εξαρτάται από τις εμφανίσεις μου.Είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα για αυτό το έμβλημα, ακόμα κι αν τελικά δεν μείνω. Είμαι εδώ απλά για να παλέψω για αυτά τα χρώματα».