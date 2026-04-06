Κλήθηκαν σε απολογία από τη Λίγκα οι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Σε απολογία κλήθηκαν οι ΠΑΕ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για τα όσα έγιναν στα ντέρμπι της 1ης αγωνιστικής των play offs της Stoixman Super League.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, Μ. Τετάρτη, 8-4-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:



1/ ΠΑΕ ΑΕΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 5/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 5/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.



*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 16 παρ. 1 του Π.Κ. της ΕΠΟ και 11 παρ. 1 του ΚΑΠ.



2/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 5/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 5/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.



*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, 2 α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.



3/ ΠΑΕ ΠΑΟΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 5/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 5/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.



*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ».