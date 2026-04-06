Κατακραυγή για τα ρατσιστικά συνθήματα κατά του Λαμίν Γιαμάλ στο Μετροπολιτάνο

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συμπεριφορά μερίδας οπαδών της Ατλέτικο Μαδρίτης, οι οποίοι επιτέθηκαν λεκτικά στον Λαμίν Γιαμάλ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν από τη Movistar+, ο νεαρός εξτρέμ των «μπλαουγκράνα» έγινε στόχος προσβλητικών και ρατσιστικών σχολίων από την εξέδρα στο «Μετροπολιτάνο», στη διάρκεια της νίκης της ομάδας του με 2-1 για την 30ή αγωνιστική της La Liga.

Μεταξύ των συνθημάτων που ακούστηκαν, υπήρχαν αναφορές στην καταγωγή του, ενώ δεν έλειψαν και προσωπικές προσβολές, σε μια προσπάθεια να επηρεαστεί η ψυχολογία και η απόδοσή του μέσα στο παιχνίδι.

Η κατάσταση φαίνεται πως επηρέασε τον 18χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος εμφανίστηκε εμφανώς επηρεασμένος μετά το τέλος του αγώνα, αποφεύγοντας ακόμη και να πανηγυρίσει το νικητήριο γκολ της ομάδας του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση και αναμένεται να υπάρξουν αντιδράσεις από τις αρμόδιες αρχές και τους εμπλεκόμενους συλλόγους.