Αστέρας Aktor: Ανανέωσε με τον 20χρονο στόπερ Λάσκαρη

Νέο συμβόλαιο με τον Αστέρα Aktor υπέγραψε ο Δημήτρης Λάσκαρης.

Τα ταλέντα του «δένει» ο Αστέρας Aktor, καθώς προχώρησε στην ανανέωση του συμβολαίου του Δημήτρη Λάσκαρη. Ο 20χρονος στόπερ ήταν φέτος μέλος της ομάδας Κ19, ενώ προήχθη και στην πρώτη ομάδα, κάνοντας δύο συμμετοχές.

Στη δήλωσή του μετά τις υπογραφές, ο Λάσκαρης τόνισε: «Ευχαριστώ πολύ την ομάδα μου για την εμπιστοσύνη. Μεγάλωσα ποδοσφαιρικά στον Αστέρα και νιώθω ευγνώμων για όσα μου έχει προσφέρει. Χρειάζεται ακόμη περισσότερη δουλειά και προσήλωση στον μεγάλο στόχο της ομάδας μας στη συνέχεια των Playouts. Ευχαριστούμε πολύ τους φιλάθλους μας για τη στήριξη».

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Δημήτρη Λάσκαρη.

Ο Δημήτρης υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομάδα μας και συνεχίζει την επαγγελματική του πορεία με τη φανέλα του ASTERAS AKTOR. Γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2005 και βρίσκεται στον ASTERAS AKTOR από το 2019, έχοντας αγωνιστεί σε όλα τα Τμήματα Υποδομής της ομάδας μας, Κ15, Κ17, Κ19, επίσης στην Β' Ομάδα του συλλόγου και πλέον στην πρώτη ομάδα.

Ο Λάσκαρης υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ASTERAS AKTOR τον Ιανουάριο του 2022, πριν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών. Επιπλέον, είναι διεθνής με τα Τμήματα Υποδομής της Εθνικής ομάδας της Ελλάδας.

Ευχόμαστε στον Δημήτρη υγεία και καλή επιτυχία στους αγωνιστικούς χώρους.

