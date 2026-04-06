Λαϊκά δικαστήρια στη Σεβίλλη: Υποδοχή στην αποστολή με ύβρεις και απειλές (vid)

Στο προπονητικό κέντρο της Σεβίλλης περίμεναν οργισμένοι οπαδοί και αποδοκίμασαν παίκτες και διοίκηση.

Η νέα ήττα της Σεβίλλης από την ουραγό Οβιέδο, παρά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και την αποχώρηση του Αλμέιδα, προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από τους οπαδούς της ομάδας.

Κατά την επιστροφή της αποστολής της ομάδας το βράδυ της Κυριακής, παίκτες και τεχνικό επιτελείο ήρθαν αντιμέτωποι με μια ομάδα περίπου 50 οπαδών, που περίμεναν έξω από το προπονητικό κέντρο.

Οι οπαδοί, που φορούσαν κουκούλες, αποδοκίμασαν έντονα τους παίκτες και τη διοίκηση, εκτοξεύοντας και απειλές, ενώ τους εμπόδισαν να εισέλθουν στο προπονητικό κέντρο. Από τα βέλη τους δεν ξέφυγε ούτε ο πρόεδρος του συλλόγου, Χοσέ Μαρία ντελ Νίντο Καράσκο.

Η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη και χρειάστηκε να παρέμβουν οι άνδρες της ασφάλειας, για να αποτραπούν τα χειρότερα.

Για το συμβάν εξέδωσε ανακοίνωση η La Liga, καταδικάζοντας τα όσα έλαβαν χώρα στη Σεβίλλη. «Η La Liga καταδικάζει έντονα τις προσβολές, τις απειλές και τις πράξεις εκφοβισμού που στρέφονται εναντίον παικτών, προπονητών, διευθυντών και υπαλλήλων επαγγελματικών συλλόγων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

