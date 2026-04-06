Όσκαρ: «Ήμουν νεκρός για δύο λεπτά – Άκουγα τον γιο μου να με φωνάζει να επιστρέψω»

Ο πρώην άσος της Τσέλσι, Όσκαρ, μίλησε σε συνέντευξή του για την απόφασή του να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο σε ηλικία 34 ετών, αποκαλύπτοντας ότι μια σοβαρή περιπέτεια υγείας τον έφερε πολύ κοντά στον θάνατο.

Ο Βραζιλιάνος, που αγωνίστηκε για χρόνια στην Ευρώπη και στη συνέχεια στην Κίνα, εξήγησε στο «Globo» πως η εμπειρία αυτή άλλαξε οριστικά τη ζωή και την πορεία του, οδηγώντας τον τελικά να «κρεμάσει» τα παπούτσια του.

«Όλοι λένε ότι όταν είσαι έτοιμος να πεθάνεις, αφήνεις το σώμα σου. Είχα κι εγώ τέτοιες αισθήσεις. Είσαι αναίσθητος, βρίσκεσαι σε ένα πολύ όμορφο όνειρο. Είναι πολύ γρήγορο. Μπορούσα να δω τον γιο μου να μου λέει: "Γύρνα πίσω, μπαμπά!"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο άλλοτε μέσος υπέστη αγγειοπνευμονογαστρική συγκοπή σε προπόνηση της Σάο Πάολο τον Νοέμβριο του 2025, γεγονός που προκάλεσε προσωρινή απώλεια συνείδησης και σοβαρή επιβράδυνση των ζωτικών του λειτουργιών. Παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του ίσχυε έως το 2027, η περιπέτεια αυτή τον οδήγησε λίγους μήνες αργότερα στην απόφαση να αποσυρθεί.

«Ήθελα να συνεχίσω να παίζω. Πιστεύω ότι είχα ακόμη τις ικανότητες και την ηλικία για ποδόσφαιρο, αλλά δυστυχώς αυτό συνέβη. Τώρα αποσύρομαι και κλείνω ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου, γεμάτο ταξίδια και εμπειρίες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε.

Ο Όσκαρ περιέγραψε επίσης το σοκ της κατάρρευσης, αποκαλύπτοντας ότι η καρδιά του σταμάτησε για λίγα λεπτά πριν οι γιατροί τον επαναφέρουν.

«Τώρα μπορώ να το περιγράψω καλύτερα. Τότε ήμουν πολύ φορτισμένος συναισθηματικά. Έκανα εξετάσεις, λιποθύμησα, η πίεση έπεσε και η καρδιά μου σταμάτησε για δυόμισι λεπτά. Με επανέφεραν με ΚΑΡΠΑ για πάνω από δύο λεπτά. Θυμάμαι μόνο ότι έχασα τις αισθήσεις μου», κατέληξε.