Πανικός για την ΑΕΚ: «Κάηκε» η Φιλαδέλφεια για τους θριαμβευτές του Φαλήρου! (vids)

Εν μέσω αποθέωσης έφτασε στη Νέα Φιλαδέλφεια η αποστολή της ΑΕΚ μετά το μεγάλο διπλό στο Καραϊσκάκη επί του Ολυμπιακού!

Η αποστολή της Ένωσης ξεκίνησε από το Φάληρο και αυτό που επικράτησε στον δρόμο ειναι κυριολεκτικά τρελό! Ο κόσμος της Ενωσης υποδέχτηκε την κιτρινόμαυρη αποστολή στην Συγγρού με το σύνθημα νάτοι-νάτοι οι πρωταθλητές ενώ την αποθέωση γνώρισε ο Μάρκο Νίκολιτς και όλοι οι ποδοσφαιριστές με πρώτον τον αρχηγό Πέτρο Μάνταλο! Η αποστολή βρέθηκε καθ οδόν για τη Φιλαδέλφεια με μια τεράστια μηχανοκίνητη πορεία να τη συνοδεύει!

Την ίδια ώρα ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, έγινε «ένα» με τους Ενωσίτες που έχουν βρεθεί στη Συγγρού λέγοντας τους «Μεγάλη μέρα για την αξιοπρέπεια μας, τον μαχητισμό μας, το πάθος μας και την πίστη μας» πριν τον αποθεώσουν!

Όταν, δε η αποστολή έφτασε στη Νέα Φιλαδέλφεια επικράτησε πάρτυ αποθέωσης με συνθήματα και καπνογόνα για τους θριαμβευτές του Φαλήρου να συνθέτουν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα!