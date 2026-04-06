Ο Ολυμπιακός «έγραψε» αρνητικό ρεκόρ που κρατούσε 56 χρόνια!

Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν για τρίτο σερί παιχνίδι στην έδρα τους χωρίς να καταφέρουν να σκοράρουν, καταγράφοντας μια αρνητική επίδοση που είχε να σημειωθεί 56 χρόνια.

Όπως αναφέρει το soccerbase στο «Χ», μετά από 56 χρόνια ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να σκοράρει σε τρία σερί ματς πρωταθλήματος στην έδρα του και ισοφάρισε το αρνητικό ρεκόρ που έχει από τότε.

Εκείνη την σεζόν ο Ολυμπιακός είχε μείνει στο μηδέν στις 12/4/1970 Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 0-0, 11/5/1970 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1 και 24/5/1970 Ολυμπιακός - Προοδευτική 0-0.