Ο Ολυμπιακός «έγραψε» αρνητικό ρεκόρ που κρατούσε 56 χρόνια!

Όπως αναφέρει το soccerbase στο «Χ», μετά από 56 χρόνια ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να σκοράρει σε τρία σερί ματς πρωταθλήματος στην έδρα του και ισοφάρισε το αρνητικό ρεκόρ που έχει από τότε.
Εκείνη την σεζόν ο Ολυμπιακός είχε μείνει στο μηδέν στις 12/4/1970 Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 0-0, 11/5/1970 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1 και 24/5/1970 Ολυμπιακός - Προοδευτική 0-0.
Μετά από 56 χρόνια ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να σκοράρει σε τρία σερί ματς πρωταθλήματος στην έδρα του και ισοφάρισε το αρνητικό ρεκόρ που έχει από τότε (12.04.1970 Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 0-0, 11.05.1970 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1, 24.05.1970 Ολυμπιακός - Προοδευτική 0-0). pic.twitter.com/BNeKBoIonj— soccerbase.gr (@SoccerbaseG) April 5, 2026