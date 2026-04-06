Ηλιόπουλος: «Μετά το… μακελειό του Μάκελι ήρθε η κάθαρση - Χαμηλά η μπάλα, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε»

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε για το διπλό στο Καραϊσκάκη και δεν ξέχασε όσα είχαν γίνει από τον Μάκελι στο προηγούμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης έκανε λόγο για... Μακελειό και κάθαρση, μίλησε για αναγέννηση της ΑΕΚ και επισήμανε πως η ομάδα έδειξε απόψε τι μπορεί να κάνει και επισήμανε πως όλοι μαζί συνεχίζουν ενωμένοι με πίστη.

Αναλυτικά όσα ανέφερε o Μάριος Ηλιόπουλος: “Σημαίνει ότι η ομάδα αναγεννήθηκε, είναι διαφορετική ΑΕΚ. Πέρσι για κάποιους λόγους που δεν χρειάζεται να αναφερθώ η πορεία της ήταν αυτή που ήταν. Έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές, σήμερα η ΑΕΚ έδειξε τι μπορεί να κάνει απέναντι σε μία μεγάλη ομάδα που είναι Ολυμπιακός και στο γήπεδό του, το οποίο κάποιοι δεν είχαν στο μυαλό τους ότι μπορεί να συμβεί. Η ομάδα είναι ενωμένη, υπάρχει επιμονή, πίστη, πάθος και σήμερα η ΑΕΚ έδειξε άλλο πρόσωπο, κάτι διαφορετικό που εξέπληξε πολλά μάτια”.

Για τους πανηγυρισμούς στη Φιλαδέλφεια: “Θέλουμε να τελειώσουμε, χαμηλά ο πήχης, είμαστε χαρούμενοι και αισιόδοξοι, γι’ αυτή τη μία ΑΕΚ και αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο που έρχεται σιγά σιγά, το αφιερώνω στα νέα παιδιά, το αφιερώνω στην νεολαία, που αξίζει ένα καλύτερο αύριο με αξιοπρέπεια, με καθαρότητα”.

Για το ότι κατέβηκε κάτω και την ακύρωση του γκολ: “Δε θέλω να το σχολιάσω, οι δημοσιογράφοι σας αρέσει να κάνετε καυστικές ερωτήσεις. Το λιγότερο που έπρεπε να συμβεί. Ήταν μέτρα πολλά οφσάιντ, δεν έκανε κάποιος χάρη. Δεδομένου το 1-1 με αυτό τον κ. Μάκελι που έκανε το μακελειό, ήταν η κάθαρση που ήρθε σεις διπλούν”.

Για τους αντιπάλους: “Η ομάδα είναι ενωμένη, υπήρχε αυτή η υπομονή, η επιμονή το πάθος και γι’ αυτό τον λόγο είναι τόσο μπροστά”.

Για το ματς με τη Ράγιο: “Δύσκολη ομάδα, οι Ισπανοί είναι πάντα Ισπανοί. Είδατε τι έγινε την περασμένη εβδομάδα με ομάδα πρωτοπόρα. Δύσκολο ματς, αν δείξει το σημερινό πρόσωπο, πιστεύω θα πάμε καλά”.

Για πριμ: “Δεν έταξα πριν, δίνω, δεν τάζω”.

Για τη συνέχεια του πρωταθλήματος: “Η ΑΕΚ δείχνει ότι είναι η ανώτερη ομάδα στην Ελλάδα. Υπάρχουν πέντε αγώνες, συνεχίζουμε να έχουμε πίστη πάθος για την τελευταία ελπίδα”.

Για τον Νίκολιτς: “Τι να σου πω ότι την αγαπάω; Τον αγαπάω, για να το λέει κάτι ξέρει. Σας ευχαριστώ για τη νέα σελίδα που ανοίγει στο ελληνικό ποδόσφαιρο”.