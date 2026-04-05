Κοϊτά: «Δεν σημαίνει κάτι το +5, συγγνώμη στον κόσμο του Ολυμπιακού για τον πανηγυρισμό»

O «χρυσός» σκόρερ του ντέρμπι (0-1) και της ΑΕΚ επεσήμανε τη σημαντικότητα της νίκης στο «Γ. Καραϊσκάκης», ζητώντας συγγνώμη από τους φίλους των Πειραιωτών για το πως αντέδρασε μετά το γκολ και επιθυμώντας η ομάδα του να παραμείνει συγκεντρωμένη ενόψει ντέρμπι και Ράγιο Βαγεκάνο.

Οι δηλώσεις του Αμπουμπακαρί Κοϊτά στην κάμερα της Cosmote TV:

Για τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό: «Ήταν δύσκολες οι προηγούμενες εβδομάδες. Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι στο πλάνο και το ακολουθήσαμε πολύ καλά. Σημαντικό παιχνίδι, η καλύτερη και δυνατή αρχή στα playoffs. Τώρα Ράγιο Βαγεκάνο και μετά ο ΠΑΟΚ».

Σήμερα θα χαρούμε τη νίκη μας, όμως από αύριο πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Πήραμε τους τρεις βαθμούς, δεν έχει τελειώσει κάτι και φυσικά το +5 στην κορυφή δεν λέει κάτι. Έχουμε μπροστά μας τον ΠΑΟΚ, μόνο ντέρμπι, θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος».

Για την προσωπική του απόδοση: «Είναι αλήθεια ότι αποδώσαμε καλά, έχω την εμπιστοσύνη του προπονητή και όταν νιώθει κάποιος την εμπιστοσύνη, οι παίκτες αποδίδουν καλύτερα. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Έχουμε καλή ομάδα και είμαι χαρούμενος που βοήθησα».

Κλείνοντας, θέλησε να ζητήσει συγγνώμη για τον πανηγυρισμό του: «Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο του Ολυμπιακού για τον πανηγυρισμό μου. Η αδρεναλίνη είναι υψηλή σε τέτοια παιχνίδια. Συγγνώμη και τίποτα άλλο».