Λαπόρτα: «Πρέπει να είμαστε πολύ ανώτεροι - Οι διαιτητές δεν μας ευνοούν»

Ο Ζοάν Λαπόρτα έκανε αιχμηρές δηλώσεις, αφήνοντας καρφιά για τη διαιτησία και τη μεταχείριση της Μπαρτσελόνα σε σύγκριση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα» εξέφρασε ξεκάθαρα τη δυσαρέσκειά του, δίνοντας συνέχεια στην ένταση που υπάρχει γύρω από τη διαιτησία στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του

«Πάντα είχα την αίσθηση ότι πρέπει να είμαστε πολύ ανώτεροι μέσα στα παιχνίδια, γιατί οι διαιτητές δεν μας ευνοούν.

Εδώ φαίνεται πως πάντα βοηθούν τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχουν αυτή την «ασθένεια» είναι προφανές.

Τώρα μας ασκούν κριτική επειδή συνεργαστήκαμε με κάποιον που είχε διατελέσει αντιπρόεδρος, ενώ αυτοί είχαν προέδρους της επιτροπής διαιτησίας με δεσμούς με τη Ρεάλ Μαδρίτης».