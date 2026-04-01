Απόλυτος «killer» ο Χάαλαντ: Πρώτος σκόρερ των προκριματικών με απίθανα νούμερα

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς στον κόσμο, κατακτώντας το βραβείο του πρώτου σκόρερ στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ο Νορβηγός φορ είχε απόλυτη συνέπεια, βρίσκοντας δίχτυα σε κάθε αγώνα της ομάδας του και ολοκληρώνοντας τη φάση των προκριματικών με 16 γκολ σε μόλις 8 παιχνίδια.

Ανάμεσα στα «θύματά» του ήταν μεγάλες και μικρότερες εθνικές ομάδες, με τον ίδιο να πετυχαίνει:

δύο γκολ απέναντι στην Ιταλία (σε δύο διαφορετικά παιχνίδια)

χατ-τρικ κόντρα στο Ισραήλ

καρέ τερμάτων απέναντι στη Μολδαβία

πολλαπλές συμμετοχές στο σκοράρισμα απέναντι σε Εσθονία, Ισραήλ και Μολδαβία

Η σταθερότητα και η αποτελεσματικότητά του σε κάθε αγώνα τον καθιστούν πραγματική «μηχανή» των γκολ.