Απόλυτος «killer» ο Χάαλαντ: Πρώτος σκόρερ των προκριματικών με απίθανα νούμερα

Ο Νορβηγός φορ είχε απόλυτη συνέπεια, βρίσκοντας δίχτυα σε κάθε αγώνα της ομάδας του και ολοκληρώνοντας τη φάση των προκριματικών με 16 γκολ σε μόλις 8 παιχνίδια.
Ανάμεσα στα «θύματά» του ήταν μεγάλες και μικρότερες εθνικές ομάδες, με τον ίδιο να πετυχαίνει:
δύο γκολ απέναντι στην Ιταλία (σε δύο διαφορετικά παιχνίδια)
χατ-τρικ κόντρα στο Ισραήλ
καρέ τερμάτων απέναντι στη Μολδαβία
πολλαπλές συμμετοχές στο σκοράρισμα απέναντι σε Εσθονία, Ισραήλ και Μολδαβία
Η σταθερότητα και η αποτελεσματικότητά του σε κάθε αγώνα τον καθιστούν πραγματική «μηχανή» των γκολ.