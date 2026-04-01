Εκπλήξεις στα φιλικά: «Χτύπησε» η Ιαπωνία, στάθηκαν στο ύψος τους Αίγυπτος και Εκουαδόρ

Η δράση στα διεθνή φιλικά παιχνίδια είχε έντονο ενδιαφέρον, με απρόσμενα αποτελέσματα και δυνατές μάχες.

Η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς ήρθε από την Εθνική Ιαπωνίας, η οποία επικράτησε με 1-0 της Εθνική Αγγλίας. Το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Καορού Μιτόμα, σε ένα παιχνίδι όπου οι Άγγλοι αγωνίστηκαν χωρίς τον Χάρι Κέιν λόγω προβλήματος τραυματισμού.

Ισορροπημένο ήταν το ματς ανάμεσα στην Εθνική Ολλανδίας και την Εθνική Εκουαδόρ, που έληξε 1-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν νωρίς με αυτογκόλ, όμως οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ένερ Βαλένσια.

Νίκη με 1-0 πήρε η Εθνική Ουκρανίας απέναντι στην Εθνική Αλβανίας, χάρη σε γκολ του Γκουτσούλιακ στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, σε ένα ματς με αρκετή ένταση.

Τέλος, χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Εθνική Ισπανίας με την Εθνική Αιγύπτου (0-0). Οι Αιγύπτιοι άντεξαν παρά το αριθμητικό μειονέκτημα στα τελευταία λεπτά, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.