Οι δώδεκα όμιλοι του Μουντιάλ 2026 και το πρόγραμμα των αγώνων

Στις 11 Ιουνίου το Μουντιάλ 2026 κάνει πρεμιέρα στα γήπεδα του Μεξικού και οι 48 ομάδες που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση, θα είναι σε 12 ομίλους.
Το προσεχές καλοκαίρι θα είναι full time για τους ποδοσφαιρόφιλους σε κάθε γωνιά του πλανήτη, που πρόκειται να παρακολουθήσουν μεγάλες μάχες.
Οι δώδεκα όμιλοι του Μουντιάλ 2026
1ος Όμιλος
Μεξικό
Νότια Αφρική
Νότια Κορέα
Τσεχία
2ος Όμιλος
Καναδάς
Βοσνία
Κατάρ
Ελβετία
3ος Όμιλος
Βραζιλία
Μαρόκο
Αϊτή
Σκωτία
4ος Όμιλος
ΗΠΑ
Παραγουάη
Αυστραλία
Τουρκία
5ος Όμιλος
Γερμανία
Κουρασάο
Ακτή Ελεφαντοστού
Εκουαδόρ
6ος Όμιλος
Ολλανδία
Ιαπωνία
Σουηδία
Τυνησία
7ος Όμιλος
Βέλγιο
Αίγυπτος
Ιράν
Νέα Ζηλανδία
8ος Όμιλος
Ισπανία
Πράσινο Ακρωτήρι
Σαουδική Αραβία
Ουρουγουάη
9ος Όμιλος
Γαλλία
Σενεγάλη
Ιράκ
Νορβηγία
10ος Όμιλος
Αργεντινή
Αλγερία
Αυστρία
Ιορδανία
11ος Όμιλος
Πορτογαλία
Κονγκό
Ουζμπεκιστάν
Κολομβία
12ος Όμιλος
Αγγλία
Κροατία
Γκάνα
Παναμάς
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026:
1ος Όμιλος
11 Ιουνίου
22:00 – Μεξικό vs Νότια Αφρική (Μέξικο Σίτι)
12 Ιουνίου
05:00 – Νότια Κορέα vs Τσεχία (Γουαδαλαχάρα)
18 Ιουνίου
19:00 – Τσεχία vs Νότια Αφρική (Ατλάντα)
19 Ιουνίου
04:00 – Μεξικό vs Νότια Κορέα (Γουαδαλαχάρα)
25 Ιουνίου
04:00 – Νότια Αφρική vs Νότια Κορέα (Μοντερέι)
04:00 – Τσεχία vs Μεξικό (Μέξικο Σίτι)
2ος Όμιλος
12 Ιουνίου
22:00 – Καναδάς vs Βοσνία (Τορόντο)
13 Ιουνίου
22:00 – Κατάρ vs Ελβετία (Σαν Φρανσίσκο)
18 Ιουνίου
22:00 – Ελβετία vs Βοσνία (Λος Άντζελες)
01:00 – Καναδάς vs Κατάρ (Βανκούβερ)
24 Ιουνίου
22:00 – Ελβετία vs Καναδάς (Βανκούβερ)
22:00 – Κατάρ - Βοσνία (Σιάτλ)
3ος Όμιλος
13 Ιουνίου
01:00 – Βραζιλία vs Μαρόκο(Νιου Τζέρσεϊ)
14 Ιουνίου
04:00 – Αϊτή vs Σκωτία (Βοστώνη)
19 Ιουνίου
01:00 – Σκωτία vs Μαρόκο (Βοστώνη)
20 Ιουνίου
04:00 – Βραζιλία vs Αϊτή (Φιλαδέλφεια)
24 Ιουνίου
01:00 – Μαρόκο vs Αϊτή (Ατλάντα)
01:00 – Σκωτία vs Βραζιλία (Μαϊάμι)
4ος Όμιλος
13 Ιουνίου
04:00 – ΗΠΑ vs Παραγουάη (Λος Άντζελες)
07:00 – Αυστραλία vs Τουρκία (Βανκούβερ)
19 Ιουνίου
07:00 – Τουρκία vs Παραγουάη (Σαν Φρανσίσκο)
22:00 – ΗΠΑ vs Αυστραλία (Σιάτλ)
26 Ιουνίου
05:00 – Παραγουάη vs Αυστραλία (Σαν Φρανσίσκο)
05:00 – Τουρκία vs ΗΠΑ (Λος Άντζελες)
5ος Όμιλος
14 Ιουνίου
20:00 – Γερμανία vs Κουρασάο (Χιούστον)
15 Ιουνίου
02:00 – Ακτή Ελεφαντοστού vs Εκουαδόρ (Φιλαδέλφεια)
20 Ιουνίου
23:00 – Γερμανία vs Ακτή Ελεφαντοστού (Τορόντο)
21 Ιουνίου
03:00 – Εκουαδόρ vs Κουρασάο (Κάνσας)
25 Ιουνίου
23:00 – Κουρασάο vs Ακτή Ελεφαντοστού (Φιλαδέλφεια)
23:00 – Εκουαδόρ vs Γερμανία (Νιου Τζέρσεϊ)
6ος Όμιλος
14 Ιουνίου
23:00 – Ολλανδία vs Ιαπωνία (Ντάλας)
15 Ιουνίου
05:00 – Σουηδία vs Τυνησία (Μοντερέι)
20 Ιουνίου
07:00 – Τυνησία vs Ιαπωνία (Μοντερέι)
20:00 – Ολλανδία vs Σουηδία (Χιούστον)
26 Ιουνίου
02:00 – Ιαπωνία vs Σουηδία (Ντάλας)
02:00 – Τυνησία vs Ολλανδία (Κάνσας)
7ος Όμιλος
15 Ιουνίου
22:00 – Βέλγιο vs Αίγυπτος (Σιάτλ)
16 Ιουνίου
04:00 – Ιράν vs Νέα Ζηλανδία (Λος Άντζελες)
21 Ιουνίου
22:00 – Βέλγιο vs Ιράν (Λος Άντζελες)
22 Ιουνίου
04:00 – Νέα Ζηλανδία vs Αίγυπτος (Βανκούβερ)
27 Ιουνίου
06:00 – Αίγυπτος vs Ιράν (Σιάτλ)
06:00 – Νέα Ζηλανδία vs Βέλγιο (Βανκούβερ)
8ος Όμιλος
15 Ιουνίου
19:00 – Ισπανία vs Πράσινο Ακρωτήρι (Ατλάντα)
01:00 – Σαουδική Αραβία vs Ουρουγουάη (Μαϊάμι)
21 Ιουνίου
19:00 – Ισπανία vs Σαουδική Αραβία (Ατλάντα)
01:00 – Ουρουγουάη vs Πράσινο Ακρωτήρι (Μαϊάμι)
27 Ιουνίου
03:00 – Πράσινο Ακρωτήρι vs Σαουδική Αραβία (Χιούστον)
03:00 – Ουρουγουάη vs Ισπανία (Γουαδαλαχάρα)
9ος Όμιλος
16 Ιουνίου
22:00 – Γαλλία vs Σενεγάλη (Νιου Τζέρσεϊ)
01:00 –Ιράκ vs Νορβηγία (Βοστώνη)
22 Ιουνίου
00:00 – Γαλλία vs Ιράκ (Φιλαδέλφεια)
23 Ιουνίου
03:00 – Νορβηγία vs Σενεγάλη (Νιου Τζέρσεϊ)
26 Ιουνίου
22:00 – Νορβηγία vs Γαλλία (Βοστώνη)
22:00 – Σενεγάλη vs Ιράκ (Τορόντο)
10ος Όμιλος
17 Ιουνίου
04:00 – Αργεντινή vs Αλγερία (Κάνσας)
07:00 – Αυστρία vs Ιορδανία (Σαν Φρανσίσκο)
22 Ιουνίου
20:00 – Αργεντινή vs Αυστρία (Ντάλας)
23 Ιουνίου
06:00 – Ιορδανία vs Αλγερία (Σαν Φρανσίσκο)
28 Ιουνίου
05:00 – Αλγερία vs Αυστρία (Κάνσας)
05:00 – Ιορδανία vs Αργεντινή (Ντάλας)
11ος Όμιλος
17 Ιουνίου
20:00 – Πορτογαλία vs Κονγκό (Χιούστον)
18 Ιουνίου
05:00 – Ουζμπεκιστάν vs Κολομβία (Μέξικο Σίτι)
23 Ιουνίου
20:00 – Πορτογαλία vs Ουζμπεκιστάν (Χιούστον)
24 Ιουνίου
05:00 – Κολομβία vs Κονγκό (Γουαδαλαχάρα)
28 Ιουνίου
02:30 – Κολομβία vs Πορτογαλία (Μαϊάμι)
02:30 – Κονγκό (Ατλάντα)
12ος Όμιλος
17 Ιουνίου
23:00 – Αγγλία vs Κροατία (Ντάλας)
18 Ιουνίου
02:00 – Γκάνα vs Παναμάς (Τορόντο)
23 Ιουνίου
23:00 – Αγγλία vs Γκάνα (Βοστώνη)
24 Ιουνίου
02:00 – Παναμάς vs Κροατία (Τορόντο)
27 Ιουνίου
00:00 – Κροατία vs Γκάνα (Φιλαδέλφεια)
00:00 – Παναμάς vs Αγγλία (Νιου Τζέρσεϊ)
Οι ημερομηνίες των αγώνων στο Μουντιάλ 2026
Φάση Ομίλων: 11-27 Ιουνίου
Φάση των «32»: 28 Ιουνίου - 3 Ιουλίου
Φάση των «16»: 4-7 Ιουλίου
Προημιτελικά: 9-11 Ιουλίου
Ημιτελικά: 14-15 Ιουλίου
Μικρός τελικός: 18 Ιουλίου
Τελικός: 19 Ιουλίου