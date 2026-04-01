Βαρύ πλήγμα για την Ιταλία: Εκτός Μουντιάλ, ζημιά 30 εκατ. ευρώ και πίεση στον Γκραβίνα

Η νέα αποτυχία της Εθνική Ιταλίας να προκριθεί σε Μουντιάλ δεν έφερε μόνο αγωνιστική απογοήτευση, αλλά και σοβαρές εξελίξεις σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο.

Ο αποκλεισμός από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη έχει προκαλέσει έντονη κρίση στην ομοσπονδία, με τον πρόεδρό της, Γκαμπριέλε Γκραβίνα, να βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Παρά το γεγονός ότι ηγείται από το 2018 και έχει ξεπεράσει αρκετές προκλήσεις στο παρελθόν, αυτή τη φορά η πίεση είναι πιο έντονη από ποτέ, με φωνές να ζητούν ακόμη και την αποχώρησή του.

Ο ίδιος εμφανίζεται διατεθειμένος να εξετάσει τα δεδομένα πριν πάρει αποφάσεις, τονίζοντας πως θα προηγηθεί συζήτηση με το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο. Ωστόσο, το κλίμα είναι ήδη βαρύ, καθώς η αποτυχία αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων των τελευταίων ετών.

Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, σημαντικό είναι και το οικονομικό πλήγμα. Η απουσία από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 συνεπάγεται απώλειες που αγγίζουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα προερχόταν από συμμετοχή, χορηγίες και εμπορικές συμφωνίες. Αυτή η εξέλιξη επηρεάζει άμεσα τον προγραμματισμό και τη σταθερότητα της ομοσπονδίας.

Η κατάσταση στην Ιταλία θυμίζει πλέον βαθιά κρίση, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο, με το μέλλον να παραμένει αβέβαιο και τις αποφάσεις που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα να θεωρούνται καθοριστικές.