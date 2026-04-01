Ο Πίκφορντ δέχθηκε γκολ μετά το ιστορικό 1-2 της Ελλάδας στο Γουέμπλεϊ! (vids)

Ο Καορού Μιτόμα νίκησε τον Άγγλο τερματοφύλακα στη «φιλική» ήττα από την Ιαπωνία στο ίδιο γήπεδο, όπου ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν ο τελευταίος που σκόραρε απέναντί του!

Πέρασαν 536 ημέρες, ώστε ο Τζόρνταν Πίκφορντ να δεχθεί γκολ με τη φανέλα της εθνικής Αγγλίας. Η ήττα 1-2 από την Ελλάδα στο Γουέμπλεϊ, ένα παιχνίδι στην «σκιά» του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ στις 10/10/2024 για τo Nations League, έμελλε να είναι η τελευταία επίσημη απώλεια των «Λιονταριών» και η αρχή ενός μαγικού σερί που «έχτισε» ο τερματοφύλακας της Έβερτον μέχρι απόψε κόντρα στην Ιαπωνία, στην ήττα 0-1.



Ο 32χρονος Πίκφορντ είναι ο βασικός γκολκίπερ της Αγγλίας από το 2017 και κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία του ολόκληρο το 2025! Ενδιάμεσα, ο Τζέιμς Τράφορντ της Μάντσεστερ Σίτι δέχθηκε γκολ στο φιλικό παιχνίδι με την Ουρουγουάη (1-1, 27/3), ενώ τέσσερα συνολικά ο Ντιν Χέντερσον της Κρίσταλ Πάλας. Ένα από τη Φινλανδία, αμέσως μετά την Ελλάδα και τρία στο «ταπεινωτικό» 1-3 από τη Σενεγάλη, πάλι σε φιλικό επίπεδο.

Δείτε τα στιγμιότυπα από το Αγγλία - Ιαπωνία και το Αγγλία - Ελλάδα: