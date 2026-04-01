Τότεναμ: Αυξημένες ζημιές και υψηλό χρέος παρά την άνοδο των εσόδων

Η Τότεναμ δημοσιοποίησε τα οικονομικά της στοιχεία για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2025, αποκαλύπτοντας σημαντική επιδείνωση στα αποτελέσματά της.

Οι ζημιές ήταν στα 108,9 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας εκρηκτική αύξηση άνω του 260% σε σχέση με τα 30,2 εκατομμύρια ευρώ που είχαν καταγραφεί δύο χρόνια νωρίτερα.

Παρά την αρνητική αυτή εξέλιξη, τα συνολικά έσοδα του συλλόγου σημείωσαν άνοδο 7%, φτάνοντας τα 650,1 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην πορεία της ομάδας στο Europa League, αλλά και στις ισχυρές εμπορικές δραστηριότητες.

Τα έσοδα από εισιτήρια ενισχύθηκαν σημαντικά, αγγίζοντας τα 145,5 εκατομμύρια ευρώ από 121,6 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα, τα έσοδα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις εκτοξεύθηκαν στα 39,9 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με μόλις 1,5 εκατομμύριο την προηγούμενη σεζόν, όταν η ομάδα δεν είχε ευρωπαϊκή συμμετοχή. Επιπλέον, τα εμπορικά έσοδα, συμπεριλαμβανομένων χορηγιών και εκδηλώσεων στο γήπεδο, έφτασαν τα 318 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, τα έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα κατέγραψαν σημαντική πτώση της τάξης του 23%, περιοριζόμενα στα 146,2 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 15%, φτάνοντας τα 600 εκατομμύρια ευρώ, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα οικονομικά του συλλόγου.

Το καθαρό χρέος της ομάδας διαμορφώθηκε στα 955,8 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό για τη χρηματοοικονομική της κατάσταση. Μάλιστα, ένα ενδεχόμενο υποβιβασμού θα μπορούσε να επιφέρει ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για τη βιωσιμότητα του συλλόγου.