Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχουν πράγματα που μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στα δύο φιλικά που έδωσε η Εθνική με Παραγουά, Ουγγαρία, στον Τριάντη, τον Παυλίδη. Αποστολή στη Βουδαπέστη: Γιώργος Φραδελάκης

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου, μετά το 0-0 με την Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη.

«Υπήρχαν αρκετά θετικά ανάλογα με τη σημασία των παιχνιδιών, τη σοβαρότητα που πρέπει να έχουμε σαν ομάδα να τα αντιμετωπίζουμε, τον βαθμό ετοιμότητας σχεδόν όλων των παικτών, σε 4 μέρες αλλάξαμε 2 ενδεκάδες χωρίς να έχουμε τεράστιες απώλειες όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού. Υπάρχουν πράγματα που μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα και υπάρχουν πράγματα που στη συνέχεια ίσως πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο. Ήταν όπως περιμέναμε και θέλαμε δύο πολύ καλά φιλικά όσον αφορά το επίπεδο των αντιπάλων, πάρα πολύ χρήσιμα φιλικά όσον αφορά το μέλλον. Ήταν δύο φιλικά με διαφορετικό στυλ παιχνιδιού και απαιτούσε μια προσαρμογή αν αναλογιστούμε ότι κάναμε παιχνίδι μετά από τέσσερις μήνες".

Για τον Τριάντη. «Ίσως θέλει λίγο παραπάνω χρόνο όσον αφορά την προσαρμογή. Είναι δεύτερη, τρίτη συμμετοχή του, για να γνωρίσει και τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Με αφήνει ικανοποιημένο γιατί δεν είναι εύκολο για τον ίδιο. Είχε αρκετά καλές τοποθετήσεις, το ότι θέλει να παίζει είναι σημαντικό. Υπάρχουν κάποια πράγματα που με τον χρόνο θα μπορεί να τα κάνει πιο γρήγορα και πιο καλά. Το σημερινό παιχνίδι ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για τον ίδιο και πρώτο παιχνίδι που είχε όλο το χρόνο να μας γνωρίσει και να τον γνωρίσουμε καλύτερα».

Για την αφλογιστία της Εθνικής. «Τρία διαφορετικά παιχνίδια, μας έλειψε το γκολ και στα τρία παιχνίδια. Ήταν διαφορετικά παιχνίδια και ουσιαστικά είχαμε διαφορετικά πρόσωπα στην ομάδα. Και σήμερα θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα στην επίθεση αν είχαμε λίγο περισσότερη συνεργασία. Καταφέραμε ιδιαίτερα στο α’ ημίχρονο να βρούμε τους χώρους, με κάθετες πάσες, φτάναμε έξω από την περιοχή εκεί όπου μας έλειψε φαντασία και καλύτερη συνεργασία. Γενικά είχαμε αρκετά παραγωγική περίοδο πίσω μας, τώρα είμαστε σε μια περίοδο που δεν έχουμε τόσο πολλές φάσεις. Αλλά «οκ» είναι κάτι που συμβαίνει και δεν με προβληματίζει γιατί έχουμε ποιότητα και ικανότητα να κάνουμε περισσότερα πράγματα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου».

Για την άμυνα που δεν δέχθηκε γκολ: «Πρέπει να δούμε και πως δεχόμασταν τα γκολ. Οι τρόποι που δεχθήκαμε τα γκολ δεν αφορούσαν την ανασταλτική λειτουργία όλης της ομάδας. Συνήθως δεν δίνουμε πολλές ευκαιρίες και δυνατότητα στον αντίπαλο για πιο ανοιχτό παιχνίδι, αντεπιθέσεις. Δεχθήκαμε γκολ από στημένα, από κάποια λάθη. Ανεβαίνοντας το στάδιο των αντίπαλων ομάδων που έχουμε να παίξουμε, θα πρέπει να κρατήσουμε υψηλό επίπεδο την ανασταλτική λειτουργία χωρίς να αλλάξουμε το προφίλ μας. Σήμερα είμασταν αρκετά τυπικοί στην ανασταλτική λειτουργία και αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, να ήμασταν λίγο πιο καλοί στην τελική πάσα».

Για το αν υπάρχει κάποια θέση στα δύο φιλικά που δεν έμεινε ικανοποιημένος και πως σκοπεύει να το αντιμετωπίσει. «Σαν προπονητής περιμένω σε κάθε παιχνίδι το μέγιστο από τον παίκτη ανάλογα με τη θέση του. Προσπαθώ να δω στα φιλικά τι άλλες επιλογές έχουμε όσον αφορά τους παίκτες μελλοντικά. Οι ποδοσφαιριστές δεν είναι μηχανές, μπορεί κάποια στιγμή να μην είναι σε καλή ημέρα. Με ικανοποιεί ο τρόπος που σκέφτονται και δουλεύουν. Μπορώ να καταλάβω αν κάποιος δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση του. Είναι καλό να δοκιμάζουμε κάποιους παίκτες σε διαφορετικές θέσεις σε ένα λογικό πλαίσιο. Γενικά είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια όλων των παιδιών, η προσπάθεια μετράει πρώτη και μετά είναι οι λεπτομέρειες που μπορεί να μας δώσουν πολύ περισσότερα από αυτά που είδαμε στα δύο φιλικά».

Για το γεγονός ότι το γήπεδο ήταν γεμάτο από Ούγγρους. «Είναι ευχάριστο όταν στα φιλικά παιχνίδια υπάρχουν 60.000 κόσμος στο γήπεδο. Είναι μία Εθνική ομάδα που έχει παράδοση να γεμίζει αυτό το γήπεδο. Είναι ευχάριστο να παίξεις σε αυτά τα παιχνίδια γιατί μπροστά σε τόσο κόσμο η ουσία του φιλικού παιχνιδιού κάπως χάνεται. Είναι δύσκολο να παίξεις φιλικό μπροστά σε 60.000 φιλάθλους. Εμείς μπορούμε να ενθουσιαστούμε γρήγορα, να απογοητευτούμε γρήγορα απλά όταν απογοητευτούμε ασκούμε πίεση σε εμάς, ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο όταν δει ότι αυτό που κάνουμε τον ικανοποιεί και να είναι πάλι στο γήπεδο. Τα δικά μας αποτελέσματα είναι αυτά που καθορίζουν την παρουσία του κόσμου, είχαμε και παιχνίδι με τη Σκωτία στην έδρα μας όταν είχαμε αποκλειστεί από το Παγκόσμιο και ήταν γεμάτο το Καραϊσκάκη. Όλη αυτή την περίοδο ο φίλαθλος υποστηρίζει την Εθνική, είτε στο Καραϊσκάκη, είτε στο ΟΑΚΑ. Θέλουμε κι εμείς λίγο ξανά να τους δώσουμε τη χαρά να έρχονται πολύ πιο ευχάριστα»

Για το αν ο Παυλίδης έχει αγχωθεί από την πίεση που του ασκεί ο Τύπος στην Πορτογαλία. «Αυτά τα παιδιά παίζουν σε μεγάλες ομάδες με τεράστια πίεση, είναι συνηθισμένα στην πίεση, ο Βαγγέλης είναι τύπος που ζει για το γκολ, δεν χρειαζόταν να έχει πίεση, και παίζει συνέχεια και δουλεύει στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων που έχει. Δε νομίζω ότι αυτά τα πράγματα τον πειράζουν. Είναι φυσιολογικά πράγματα για ένα στράικερ στην ομάδα παρότι πιστεύω ότι έχει κάνει για την Μπενφίκα πολύ περισσότερα πράγματα από τους υπόλοιπους παίκτες που η Μπενφίκα έχει στο ρόστερ της»..