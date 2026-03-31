Συνεχάρη τους αθλητές του για την πρόκριση της Εθνικής Κ17 στο Μουντιάλ ο Παναθηναϊκός (pic)

Ο Παναθηναϊκός συνεχάρη τους 6 ποδοσφαιριστές του που συνέβαλαν στην τεράστια επιτυχία της Εθνικής Κ17, που προκρίθηκε για πρώτη φορά στο Μουντιάλ.

Η νίκη της Εθνικής Παίδων με 0-1 επί της Νορβηγίας αποδείχθηκε αρκετή για να την στείλει για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Μουντιάλ, σε μια σπουδαία επιτυχία που φέρει και την... σφραγίδα του Παναθηναϊκού.

Στην κομβική νίκη σκόρερ ήταν ο Τσίγκας, ενώ ο Γείτονας έπαιξε τεράστιο ρόλο με τις αποκρούσεις του. Παράλληλα αγωνίστηκαν και οι Μπινιάρης, Νεμπής και Λάβδας, ενώ σε παιχνίδια της πρώτης φάσης είχε πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Πετούσης.

Το «Τριφύλλι» λοιπόν δεν παρέλειψε να συγχαρεί τους αθλητές του για αυτό το κατόρθωμα, το οποίο αποδεικνύει και την σπουδαία δουλειά που γίνεται στις «πράσινες» Ακαδημίες, με τις αλλαγές που έγιναν από την πρόσληψη των Φύσσα - Ελευθεριάδη και μετά.

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