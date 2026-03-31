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Χρόνος ανάγνωσης 1’

Διπλή χαμένη ευκαιρία με Ρέντζιτς για την Ουγγαρία! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Ρέντζιτς στο 16΄ είχε διπλή καλή στιγμή για να βρει δίχτυα για την Ουγγαρία, αλλά ήταν άστοχος και το 0-0 παραμένει στην Βουδαπέστη.
Διπλή χαμένη ευκαιρία με Ρέντζιτς για την Ουγγαρία! (vid)