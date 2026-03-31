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«Απείλησε» με Σάλαϊ η Ουγγαρία, έδιωξε εντυπωσιακά ο Τζολάκης! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Σάλαϊ μόλις στο 7ο λεπτό του φιλικού αγώνα της Εθνικής μας με την Ουγγαρία, «απείλησε» την εστία του Τζολάκη που απέκρουσε με υπερένταση!
«Απείλησε» με Σάλαϊ η Ουγγαρία, έδιωξε εντυπωσιακά ο Τζολάκης! (vid)