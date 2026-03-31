Είναι γεγονός - Η Εθνική Παίδων στο Μουντιάλ και με τη... βούλα!

Η Γαλλία «τσέκαρε» το εισιτήριο της Ελλάδας για το ερχόμενο Μουντιάλ Κ17 - Για πρώτη φορά η «Γαλανόλευκη» στο Παγκόσμιο Κύπελλο Παίδων.

Η Εθνική ομάδα Παίδων της χώρας μας πανηγυρίζει την πρόκριση της στο ερχόμενο Μουντιάλ Κ17 για πρώτη φορά στην ιστορία της, μετά το 1-0 επί της Νορβηγίας και τη νίκη της Γαλλίας επί της Γερμανίας!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπορεί να μην κατάφερε να προκριθεί στο Εuro, αλλά κυνήγησε και θα ζήσει εντέλει το μεγάλο όνειρο της συμμετοχής στο Μουντιάλ Κ17 για πρώτη φορά και ετοιμάζει... βαλίτσες για Κατάρ.

Το σύνολο του Βασίλη Παπαδάκη κατέλαβε την δεύτερη θέση στο γκρουπ του και ζει ονειρικές στιγμές, μετά και τη σπουδαία νίκη της Γαλλίας επί της Γερμανίας που έδωσε το εισιτήριο του καλύτερου δεύτερου στην Ελλάδα!