Το παλιό σπίτι του Μαραντόνα μετατράπηκε σε χώρο συσσιτίου

Κάθε εβδομάδα, εκατοντάδες άνθρωποι σχηματίζουν ουρά για να γεμίσουν ένα πλαστικό δοχείο με φαγητό σε ένα απίθανο μέρος: το ταπεινό σπίτι όπου γεννήθηκε ο θρύλος του αργεντινού ποδοσφαίρου Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Το σπίτι στη Βίλα Φιορίτο, μια φτωχή γειτονιά στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες, δεν ανήκει πλέον στην οικογένεια του Μαραντόνα, ο οποίος πέθανε το 2020 μετά από καρδιακή προσβολή, αλλά τον τελευταίο μήνα ο τωρινός ιδιοκτήτης του έχει δανείσει την χωμάτινη αυλή του σε μια ομάδα εθελοντών που μαγειρεύουν για τους γείτονες.

Μια τοιχογραφία ζωγραφισμένη στην πρόσοψη του σπιτιού απεικονίζει τον ποδοσφαιριστή δίπλα στις λέξεις «Το σπίτι του θεού».

Η φτώχεια έχει πτωτική τάση στην Αργεντινή, με επίσημα στατιστικά στοιχεία να δείχνουν ότι μειώθηκε στο 31,6% το πρώτο εξάμηνο του 2025 από 52,9% το πρώτο εξάμηνο του 2024, όταν ο πρόεδρος Χαβιέ Μιλέι υποτίμησε απότομα το πέσο και ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε. Τα στοιχεία για το δεύτερο εξάμηνο του 2025 θα δημοσιευτούν σήμερα (31/3).

Ενώ έχει σημειωθεί μια «πολύ σημαντική μείωση» της φτώχειας, η Αργεντινή χρειάζεται να δει μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ σε τομείς έντασης εργασίας, όπως η εξόρυξη, σε αντίθεση με τους τομείς έντασης κεφαλαίου, όπως η γεωργία, δήλωσε ο Εντουάρντο Ντόντσα, κοινωνιολόγος στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Αργεντινής.

Η μείωση του ποσοστού φτώχειας ακολούθησε μια σημαντική πτώση του μηνιαίου πληθωρισμού, από διψήφιο ποσοστό όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Μιλέι σε 2,9% τον Φεβρουάριο.

Ωστόσο, τα μέτρα λιτότητας του Μιλέι έχουν μειώσει απότομα το εργατικό δυναμικό του δημόσιου τομέα και πολλοί λένε ότι έχουν χάσει αγοραστική δύναμη καθώς η κυβέρνηση έχει μειώσει τις επιδοτήσεις στις μεταφορές και την ενέργεια.

Ο Λεονάρντο Φαμπιάν Άλβαρες, πάστορας που διευθύνει το αυτοσχέδιο συσσίτιο, δήλωσε ότι έχει δει τη ζήτηση για τρόφιμα στη Βίλα Φιορίτο και σε άλλες γειτονιές να αυξάνεται, καθώς μικρά εργοστάσια έχουν κλείσει.

Η απορρύθμιση κι ένα ισχυρότερο πέσο έχουν οδηγήσει σε φθηνότερες εισαγωγές υπό τον Μιλέι. «Οι άνθρωποι προφανώς έχασαν τις δουλειές τους», είπε, προσθέτοντας ότι «έρχονται στην ουρά, μαζεύουν φαγητό, παίρνουν ό,τι τους δίνουμε». Η Αργεντινή ανακήρυξε το σπίτι του Μαραντόνα εθνικό ιστορικό χώρο το 2021.