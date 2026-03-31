Δεν τους άφησαν σε ησυχία: Κοσοβάροι πετούσαν πυροτεχνήματα όλο το βράδυ στο ξενοδοχείο της Τουρκίας πριν τον «τελικό» τους! (vid)

Έτοιμες για τον μεταξύ τους «τελικό» οι Εθνικές Κοσόβου και Τουρκίας, με τον νικητή να περνά στο Μουντιάλ. Ωστόσο, οι Τούρκοι είναι σίγουρα πιο... άυπνοι, καθώς Κοσοβάροι δεν άφησαν τους αντιπάλους τους να κοιμηθούν όλο το βράδυ.
Συγκεκριμένα, οπαδοί εντόπισαν το ξενοδοχείο που διέμενε η αποστολή της Τουρκίας στην Πριστίνα και την παραμονή της αναμέτρησης πετούσαν όλο το βράδυ πυροτεχνήματα, ώστε να μην τους αφήσουν να κοιμηθούν ενόψει του «τελικού».
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🇽🇰🇹🇷 No sleep last night for Turkish players.— kos_data (@kos_data) March 31, 2026
Fans threw fireworks all night outside the hotel where the players were staying in Prishtina. pic.twitter.com/osVWBvxm2q