Δεν τους άφησαν σε ησυχία: Κοσοβάροι πετούσαν πυροτεχνήματα όλο το βράδυ στο ξενοδοχείο της Τουρκίας πριν τον «τελικό» τους! (vid)

Χαμό προκάλεσαν Κοσοβάροι στην Πριστίνα, καθώς πετούσαν όλο το βράδυ πυροτεχνήματα στο ξενοδοχείο που διέμενε η αποστολή της Εθνικής Τουρκίας πριν το μεταξύ τους ματς.

Έτοιμες για τον μεταξύ τους «τελικό» οι Εθνικές Κοσόβου και Τουρκίας, με τον νικητή να περνά στο Μουντιάλ. Ωστόσο, οι Τούρκοι είναι σίγουρα πιο... άυπνοι, καθώς Κοσοβάροι δεν άφησαν τους αντιπάλους τους να κοιμηθούν όλο το βράδυ.

Συγκεκριμένα, οπαδοί εντόπισαν το ξενοδοχείο που διέμενε η αποστολή της Τουρκίας στην Πριστίνα και την παραμονή της αναμέτρησης πετούσαν όλο το βράδυ πυροτεχνήματα, ώστε να μην τους αφήσουν να κοιμηθούν ενόψει του «τελικού».

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