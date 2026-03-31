Ίμρε Μπόντα στο SDNA: «Η Εθνική Ελλάδας έχει μέλλον με τον Γιοβάνοβιτς στον πάγκο»

Λίγο πριν από τη σέντρα στην «Puskas Arena» της Βουδαπέστης το SDNA επικοινώνησε με τον άλλοτε διεθνή Μαγυάρο επιθετικό, Ίμρε Μπόντα ο οποίος έκανε σπουδαία καριέρα (και) στα ελληνικά γήπεδα με τις φανέλες των Ολυμπιακού Βόλου και ΟΦΗ.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα του φιλικού αγώνα της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στην Ουγγαρία.

Λίγο πριν από τη σέντρα στην «Puskas Arena» το SDNA επικοινώνησε με τον άλλοτε διεθνή Μαγυάρο επιθετικό, Ίμρε Μπόντα ο οποίος έκανε σπουδαία καριέρα (και) στα ελληνικά γήπεδα με τις φανέλες των Ολυμπιακού Βόλου και ΟΦΗ.

Την πρώτη σεζόν (1988-89) στο ελληνικό πρωτάθλημα με την θεσσαλική ομάδα, έγραψε στο κοντέρ 20 γκολ σε 28 παιχνίδια.

Επίδοση που του έδωσε τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, βάζοντας μάλιστα από κάτω τον συμπατριώτη του και τότε μεγάλο άσο του Ολυμπιακού, Λάγιος Ντέταρι (αμφότεροι διακρίνονται στη φωτογραφία) που είχε 5 τέρματα λιγότερα.

Συνολικά με την θεσσαλική ομάδα σημείωσε 30 γκολ σε 43 αγώνες, ενώ ο ΟΦΗ (24 συμμετοχές – 4 γκολ) αποτέλεσε τον δεύτερο και τελευταίο σταθμό της θητείας του στην Ελλάδα.

«Θα είναι ένα φιλικό παιχνίδι που θα δώσει την ευκαιρία στους προπονητές και των δύο ομάδων να τσεκάρουν πράγματα που έχουν στο μυαλό τους. Προσωπικά δεν περιμένω να παρακολουθήσω ιδιαίτερα καλό θέαμα.

Θυμάμαι πολύ καλά τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς από την περίοδο που ήμασταν αντίπαλοι στα ελληνικά γήπεδα. Επρόκειτο για έναν καταπληκτικό – τεχνίτη ποδοσφαιριστή.

Κι ως προπονητής έκανε σπουδαία δουλειά σε όλες τις ομάδες που δούλεψε. Σίγουρα μπορεί να προσφέρει πολλά και στην Εθνική Ελλάδας.

Οι Έλληνες φίλαθλοι τον στηρίζουν κι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η ελληνική ομάδα έχει μέλλον με τον Γιοβάνοβιτς στον πάγκο» τόνισε αρχικά ο Ίμρε Μπόντα και εν συνεχεία αναφέρθηκε και στους Έλληνες διεθνείς που ξεχωρίζει:

«Μου αρέσει πάρα πολύ ο Κωνσταντέλιας. Πρόκειται για σπουδαία παίκτη και μεγάλο ταλέντο. Ο Παυλίδης είναι επίσης ένας ικανότατος φορ, ενώ υπάρχει και τέσσερις (Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής,) αξιόλογοι τερματοφύλακες».

Τέλος για τον…δικό τους Μπαρνάμπας Βάργκα που δεν θα παίξει στο φιλικό και καταθέτει τα διαπιστευτήρια του με τη φανέλα της ΑΕΚ σημείωσε:

«Ήμουν σίγουρος πως ο Βάργκα θα συνεχίσει να κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά και στην ΑΕΚ. Να σκοράρει με μεγάλη συχνότητα. Μυρίζει το γκολ κι είναι εκεί που πρέπει. Πρόκειται για εξαιρετικό φορ και σπουδαίo χαρακτήρα».