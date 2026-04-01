Οι 6 ομάδες που δεν έχουν υποβιβαστεί ποτέ από την Premier League

Η Premier League είναι μία από τις πιο ανταγωνιστικές λίγκες στον κόσμο και αυτό φαίνεται τόσο από το ότι συχνά αλλάζει χέρια το πρωτάθλημα όσο και από τις ανακατατάξεις.

Όμως παρά τη δυναμική και την πίεση της πρώτης κατηγορίας, έξι ομάδες κατάφεραν να αποφύγουν έως τώρα τον υποβιβασμό από την έναρξη της Premier League το 1992.

Αυτές οι ομάδες είναι:

Άρσεναλ

Τσέλσι

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Λίβερπουλ

Έβερτον

Τότεναμ

Η παραμονή τους στην κορυφαία κατηγορία δεν είναι τυχαία. Οι σύλλογοι αυτοί έχουν ισχυρή οικονομική βάση, σταθερότητα και συνεχή ενίσχυση του ρόστερ, κάτι που τους επιτρέπει να είναι ανταγωνιστικοί (ή και όχι)κάθε σεζόν.

Ακόμη και οι ομάδες που δεν βρίσκονται πάντα τόσο ψηλά στις βαθμολογίες, όπως η Έβερτον ή η Τότεναμ, έχουν δείξει σταθερότητα, καταφέρνοντας να παραμείνουν στην Premier League μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.