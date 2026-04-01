Προτεραιότητα του Ράσφορντ η παραμονή στην Μπαρτσελόνα

Ο Μάρκους Ράσφορντ φαίνεται πως έχει πρωταρχικό στόχο να παραμείνει στη Μπαρτσελόνα όπως αναφέρουν στο εξωτερικό.

Ο Άγγλος επιθετικός θέλει να μετατρέψει το δανεισμό του σε ένα μόνιμο συμβόλαιο, αποχωρώντας οριστικά από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Όμως σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η διοίκηση της Μπαρτσελόνα προτιμά πρώτα να αξιολογήσει την απόδοσή του μέχρι το τέλος της σεζόν, καθώς οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες.

Η απουσία του Ραφίνια, που είναι εκτός για αρκετές εβδομάδες λόγω τραυματισμού, δίνει στον Ράσφορντ αυξημένο ρόλο στην ομάδα, καθιστώντας τον κεντρικό στο σχέδιο της ομάδας για το φινάλε της σεζόν.

Οι «Μπλαουγκράνα» θα παρακολουθούν στενά την απόδοσή του στις επόμενες κρίσιμες αναμετρήσεις, πριν πάρουν τελική απόφαση για το ενδεχόμενο μόνιμης μεταγραφής.

Η επιτυχία του στο υπόλοιπο της σεζόν μπορεί να είναι το «κλειδί» για να κατοχυρωθεί η παραμονή του στη Μπαρτσελόνα, ενισχύοντας την επίθεση των «Μπλαουγκράνα» και την επόμενη χρονιά.