Επανέρχεται σε φουλ ρυθμούς ο Βάργκα, φιλικό «ξεμούδιασμα» στα Σπάτα για την ΑΕΚ

Ευχάριστα είναι τα νέα για την κατάσταση του Μπάρναμπας Βάργκα ο ξεπερνά το πρόβλημα που αντιμετώπισε στην ποδοκνημική και ανεβάζει στροφές.

Συγκεκριμένα, η αποθεραπεία του Ούγγρου διεθνή φορ πήγε καλά τις προηγούμενες ημέρες και πλέον ετοιμάζεται να επανέλθει σε φουλ ρυθμούς κάτι που αναμένεται να συμβεί αύριο Τετάρτη (1/4). Αυτομάτως, ο Βάργκα θα τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και σε περίπτωση που ο Σέρβος τεχνικός κρίνει πως ο παίκτης του βρίσκεται στο 100%, τότε θα του δώσει και φανέλα βασικού στην πρεμιέρα των πλέι οφ. Θυμίζουμε πως ο Βάργκα, αποχώρησε από τις προπονήσεις της εθνικής Ουγγαρίας λόγω μιας κάκωσης στην ποδοκνημική που τον ταλαιπωρούσε ωστόσο πλέον, δείχνει πως ξεπερνά το πρόβλημα και μετρά αντίστροφα για να επανέλθει.

Από εκεί και πέρα οι μη διεθνείς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ είχαν σήμερα την ευκαιρία να ξεμουδιάσουν καθώς συμμετείχαν σε φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα που διεξήχθη στα Σπάτα. Η Ένωση, χωρίς το σκορ να έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία λόγω της μορφής του αγώνα, επικράτησε με 5-0 της Νέας Σαλαμίνας δείχνοντας σοβαρή εικόνα.