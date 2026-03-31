Με αλλαγές η Εθνική κόντρα στην Ουγγαρία - Εκτός αποστολής Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης, Καρέτσας

Με τον Παυλίδη στην κορυφή, τους Τζόλη, Μασούρα στα άκρα της επίθεσης, τον Τριάντη στο κέντρο και τον Βαγιαννίδη στα δεξιά της άμυνας παρατάσσει την Εθνική ομάδα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κόντρα στην Ουγγαρία. Αποστολή στη Βουδαπέστη.

Με αρκετές αλλαγές η ενδεκάδα της Γαλανόλευκης για το φιλικό με την Ουγγαρία στην Puskas Arena, ενώ όπως αναμενόταν δεν θα βρίσκονται ούτε στον πάγκο οι Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης και Καρέτσας που χθες δεν προπονήθηκαν κι έμειναν στο ξενοδοχείο λόγω ίωσης.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δίνει φανέλα βασικού στον Τζολάκη, αλλά και στον Βαγιαννίδη στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ ξεκινάει και ο Ρέτσος αυτή τη φορά αντί του τραυματία Μαυροπάνου, με παρτενέρ τον Κουλιεράκη και στα αριστερά τον Τσιμίκα.

Δίδυμο στο κέντρο οι Κουρμπέλης και Τριάντης, με τον δεύτερο να παίρνει τη θέση του Ζαφείρη που ταλαιπωρείται από ίωση.

Στην κορυφή θα αγωνιστεί ο Παυλίδης, με τους Τζόλη, Μπακασέτα και Μασούρα από πίσω του.

Για την Ουγγαρία ο Μάρκο Ρόσι ξεκινάει με τον Μπ.Τοτ στο τέρμα, τους Μπόλα, Ορμπάν, Νταρντάι, Κέρκεζ στην άμυνα, τους Σέφερ, Βιτάλις στο κέντρο, τον Σάλαϊ στην κορυφή και πίσω του οι Ρέτζιτς, Α.Τοτ και ο σταρ ομάδας Σζομποσζλάι.

