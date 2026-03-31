Ban μεταγραφών από τη FIFA στον Άρη – «Καμία ανησυχία, υπό διευθέτηση το θέμα» αναφέρει η ΠΑΕ

Ban από την FIFA στους κιτρινόμαυρους - Ζήτημα που δεν εμπνέει ανησυχία αναφέρει η ΠΑΕ

Στην επίσημη σελίδα της FIFA εμφανίζεται εδώ και λίγες ώρες ένα ban για την ΠΑΕ Άρης, χωρίς να υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες. Οι πρώτες πληροφορίες πάντως κάνουν λόγο για ένα ποσό της τάξεως των 150 χιλ ευρώ.

Από πλευράς της ΠΑΕ δεν εκφράζονται ανησυχίες, με την διευκρίνιση πως δεν αφορά σε οφειλή προς ποδοσφαιριστή, αλλά οικονομικές διαφορές με μάνατζερ, με τους οποίους οι κιτρινόμαυροι βρίσκονται στα δικαστήρια. Οι μάνατζερ προχώρησαν σε καταγγελία στη FIFA και δικαιώθηκαν αφού επιβλήθηκε το ban.

Εκείνο που τονίζεται από τους κύκλους της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ είναι πως το ποσό δεν είναι μεγάλο, δεν υφίσταται κίνδυνος να μην γίνουν μεταγραφές και πως μέσα στο επόμενο διάστημα το θέμα θα διευθετηθεί.