«Σημάδια ανάκαμψης και συνέπειας η Εθνική Ελλάδας με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς»

Το βρετανικό αθλητικό μέσο «Sports Mole» παρουσιάζει αναλυτικό preview για την φιλική αναμέτρηση της «γαλανόλευκης» κόντρα στην Ουγγαρία.

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για την φιλική αναμέτρηση με την Ουγγαρία στην Βουδαπέστη το βράδυ της Τρίτης (31/3).

To βρετανικό αθλητικό μέσο «Sports Mole» παρουσιάζει αναλυτικό preview για το παιχνίδι, σχολιάζοντας φόρμα, πλάνα ενδεκάδας και στόχους της ελληνικής ομάδας.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, το παιχνίδι αντιμετωπίζεται ως ισορροπημένο φιλικό, στο οποίο η ελληνική ομάδα υπό την καθοδήγηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επιδιώκει να βρει ξανά αυτοπεποίθηση και να αξιοποιήσει την ευκαιρία για δοκιμές και πειραματισμούς με πρόσωπα και σχήματα.

Μάλιστα δίνει μια πρόβλεψη για νίκη 2‑1 υπέρ της Ουγγαρίας, βασισμένη στη φόρμα και τις πρόσφατες εμφανίσεις των δύο ομάδων.

Το «Sports Mole» σημειώνει ότι ο Γιοβάνοβιτς έχει πραγματοποιήσει αρκετές αλλαγές στην προηγούμενη φιλική αναμέτρηση της Ελλάδας με την Παραγουάη, δείχνοντας την πρόθεση να δοκιμάσει διαφορετικά σενάρια και να εντοπίσει τους κατάλληλους συνδυασμούς παικτών ενόψει των αγώνων του Nations League.

Παράλληλα, ελληνικές πηγές μεταφέρουν ότι ο ομοσπονδιακός προπονητής επιθυμεί να δώσει στην ομάδα περισσότερη κατοχή και έλεγχο του ρυθμού, στοχεύοντας σε δυναμική και πειθαρχημένη απόδοση απέναντι στους Ούγγρους.

Το φιλικό στο Puskás Arena θα αποτελέσει – όπως σημειώνει - μια ευκαιρία για την Εθνική Ελλάδας να τεστάρει πρόσωπα, να διορθώσει αδυναμίες και να προετοιμαστεί κατάλληλα για τις επίσημες υποχρεώσεις της, ενώ παράλληλα οι Ούγγροι θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν το πλεονέκτημα της έδρας.

Το preview του βρετανικού μέσου καταλήγει ότι η αναμέτρηση θα κριθεί στις λεπτομέρειες, με το ελληνικό συγκρότημα να θέλει να βγάλει χαρακτήρα και σταθερότητα στο παιχνίδι του, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης και συνέπειας υπό την καθοδήγηση του Γιοβάνοβιτς.