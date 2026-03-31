Ευχάριστα στον ΠΑΟΚ: Προπονήθηκε κανονικά ο Γιακουμάκης, ανεβάζουν στροφές Μεϊτέ, Μιχαηλίδης και Κένι!

Ευχάριστα νέα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό - Τι προέκυψε από την προπόνηση του ΠΑΟΚ.

Θετικές ειδήσεις προέκυψαν από την σημερινή (31/3) προπόνηση του ΠΑΟΚ, καθώς ο Γιακουμάκης προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, ενώ οι Μεϊτέ, Κένι και Μιχαηλίδης δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ανεβάζοντας στροφές για την πλήρη επάνοδό τους. Όσο για τον Ζίβκοβιτς, ο Σέρβος συνέχισε με θεραπεία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

Η επίθεση βρέθηκε στο προσκήνιο στην προπόνηση της Τρίτης (31.03) στη Νέα Μεσημβρία.

Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ακολούθησε παιχνίδι κατοχής, δουλεία στην επιθετική τακτική και στο φινάλε τουρνουά.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, οι Γιάννης Μιχαηλίδης , Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο κι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Τετάρτη (01.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.