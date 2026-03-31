Θρήνος στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή στα 63 του ο Μπόρισλαβ Μιχαΐλοφ

Βαθιά θλίψη προκάλεσε στον κόσμο του ποδοσφαίρου η είδηση του θανάτου του σπουδαίου Βούλγαρου τερματοφύλακα, Μπόρισλαβ Μιχαΐλοφ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 31 Μαρτίου σε ηλικία 63 ετών.

Ο εμβληματικός γκολκίπερ έδινε τους τελευταίους μήνες σκληρή μάχη για τη ζωή του, καθώς νοσηλευόταν σε τεχνητό κώμα μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί τον περασμένο Νοέμβριο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να ανακάμψει.

Γεννημένος το 1963, ο Μιχαΐλοφ άφησε το στίγμα του τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Αγωνίστηκε σε σημαντικούς συλλόγους στην Ευρώπη, ενώ ξεχώρισε ιδιαίτερα με τη φανέλα της εθνικής Βουλγαρίας, με την οποία κατέγραψε 102 συμμετοχές και 41 αγώνες χωρίς να δεχθεί γκολ.

Η κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήρθε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994, όπου ως αρχηγός οδήγησε τη Βουλγαρία μέχρι τα ημιτελικά, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις που τον καθιέρωσαν στη διεθνή σκηνή.

Στη διάρκεια της καριέρας του κατέκτησε πέντε τίτλους, ενώ το 1986 αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Βουλγαρίας. Μετά το τέλος της αγωνιστικής του δράσης, συνέχισε να υπηρετεί το ποδόσφαιρο από διοικητικά πόστα, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων και την προεδρία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας του για 16 χρόνια σε δύο διαφορετικές θητείες.