Η Σέλτικ κατέβαλε αποζημίωση σε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από το 1989!

Ο άνδρας-όπως αναφέρει το BBC-, του οποίου το όνομα δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί για νομικούς λόγους, υπέβαλε αγωγή αφού ισχυρίστηκε ότι δέχτηκε επίθεση από τον Φρανκ Κέρνι, που ήταν προπονητής στο Celtic Boys Club το 1989.

Ο σύλλογος αρχικά αρνήθηκε την ευθύνη, αλλά τώρα προχώρησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, καταβάλλοντας το πενταψήφιο ποσό, στο θύμα της σεξουαλικής κακοποίησης.

Ο Κέρνι-90 ετών πλέον- είχε καταδικαστεί προηγουμένως για εννέα κατηγορίες κακοποίησης νεαρών ποδοσφαιριστών τη δεκαετία του 1980 και φυλακίστηκε για τέσσερα χρόνια τον Φεβρουάριο του 2019.

Το θύμα είπε ότι είχε ένα αίσθημα ντροπής από τότε που συνέβη η κακοποίηση: «Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται την κακοποίηση, συχνά σκέφτονται μια πράξη που συνέβη κάποτε ή ότι συνέβη πριν από τόσο καιρό που θα έπρεπε απλώς να μπορείς να την ξεπεράσεις, αλλά απλά δεν είναι σαν να τραυματίζεσαι δεν μπορείς απλώς να κουτσαίνεις μέχρι να γίνεις καλά».

Πέρυσι, μια αγωγή κατά της Σέλτικ c από 24 θύματα ιστορικής σεξουαλικής κακοποίησης κατέληξε σε συμβιβασμούς συνολικού ύψους άνω του 1 εκατομμυρίου λιρών.