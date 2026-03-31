Η Μαρσέιγ ανοίγει την πόρτα σε νέους επενδυτές για να κλείσει την ψαλίδα με την Παρί

Ο ιδιοκτήτης της Μαρσέιγ, Φρανκ ΜακΚόρτ, επιβεβαίωσε ότι ο σύλλογος αναζητά νέους στρατηγικούς επενδυτές, με σκοπό να ενισχύσει την οικονομική του δύναμη και να επιστρέψει στη διεκδίκηση τίτλων στη Γαλλία.

Η οικονομική απόσταση που χωρίζει τη Μαρσέιγ από την Παρί Σεν Ζερμέν τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει άμεσα την αγωνιστική της δυναμική. Πλέον, η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να περάσει σε μια νέα φάση ανάπτυξης, αναζητώντας φρέσκο κεφάλαιο και αλλαγές στη διοικητική δομή.

Σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Journal du Dimanche, ο Αμερικανός επιχειρηματίας Φρανκ ΜακΚόρτ παραδέχθηκε ότι η Μαρσέιγ χρειάζεται επιπλέον οικονομικούς πόρους για να μπορέσει να ανταγωνιστεί σε υψηλότερο επίπεδο.

«Το επόμενο επίπεδο και, ελπίζουμε, το υψηλότερο, θα απαιτήσει επιπλέον επενδύσεις. Θέλουμε να βρούμε τον κατάλληλο στρατηγικό εταίρο για να το πετύχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ΜακΚόρτ, που απέκτησε τον έλεγχο του συλλόγου το 2016, ξεκαθάρισε ότι ο στόχος είναι η μακροπρόθεσμη οικονομική σταθερότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ομάδας τόσο στη Ligue 1 όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Παράλληλα με την αναζήτηση επενδυτών, η Μαρσέιγ βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης και σε διοικητικό επίπεδο. Μετά την αποχώρηση του Πάμπλο Λονγκόρια από τη θέση του προέδρου νωρίτερα μέσα στη σεζόν, ο ΜακΚόρτ επιβεβαίωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής νέου επικεφαλής.

Αλλαγές αναμένονται και στο αγωνιστικό τμήμα, καθώς ο Μεχντί Μπενατιά θα αποχωρήσει από τη θέση του αθλητικού διευθυντή με το τέλος της σεζόν. Ο πρώην διεθνής με το Μαρόκο παραμένει στο πόστο του μέχρι τον Ιούνιο, ολοκληρώνοντας την περίοδο προειδοποίησης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών.